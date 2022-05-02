https://arabic.sputniknews.com/20220502/جعجع-يصف-حزب-الله-والتيار-الوطني-الحر-بـالمافيا-وتحالف-الفاسدين-والكذابين-1061804165.html
جعجع يصف "حزب الله" والتيار الوطني الحر بـ"المافيا وتحالف الفاسدين والكذابين"
جعجع يصف "حزب الله" والتيار الوطني الحر بـ"المافيا وتحالف الفاسدين والكذابين"
ألقى رئيس حزب "القوات" اللبناني سمير جعجع، اليوم الاثنين، كلمة أمام مصلحة الطلاب في حزبه، في حفل تخرج الطلاب، حيث تمحورت كلمته حول "الاستحقاقات الانتخابية... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T20:03+0000
2022-05-02T20:03+0000
2022-05-02T20:12+0000
لبنان
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101711/49/1017114966_0:283:2608:1750_1920x0_80_0_0_c1ead397729da83608f4b1a6f8d57d00.jpg
وابتدأ جعجع كلمته بالتالي: "بعد أقل من أسبوع سنشهد انتخابات نيابية في دول الاغتراب وبعدها بأسبوع سنقترع في لبنان".واعتبر جعجع أن "الشعب اللبناني يتمتع بقدرة قوية لتحقيق التغيير المطلوب من خلال هذا الاستحقاق، فهذه الورقة الصغيرة التي نضعها في الصندوق، باستطاعتها ان تخلّصنا ولبنان من حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما، ولكن هذا الموضوع ليس بالسهل ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة أولى تتمحور حول الفوز بالانتخابات"، حسبما نشره الموقع الرسمي لحزب "القوات اللبنانية".وخاطب جعجع الناخبين داعيا "لعدم السماح لأي كان بالتأثير على معنوياتكم وإحباط عزيمتكم، ولو أنكم تسمعون ما تردده جماعة حزب الله والعونيين يوميا بأن الانتخابات لن تغيّر شيئا أم ستغيّر أمرا بسيطا لا نفع له هو غير صحيح على الإطلاق، باعتبار أنه إذا خاض الشعب اللبناني هذه الانتخابات كما يجب فهو قادر على تحقيق التغيير المنشود".وأردف جعجع: "التاريخ لا يصنعه إلاّ الأحرار والمؤمنون، لذا افتخروا أنكم مؤتمنون على هذا الإرث الإنساني والوطني الكبير، ولو أنّه متعب".وتابع جعجع هجومه على "تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر": "مرة من جديد أنتم وكل اللبنانيين مدعوون إلى مقاومة وضع اليد على لبنان وتغيير هويته، في وقت يسعى تحالف الذميين والفاسدين والكذابين، مع حزب الله، إلى سرقة مستقبلكم وما أبقى شيئا في البلد إلا وخرّبه، حتى بات الكيان مُهددا والسيادة مُنتهكة والدولة مفلسة والمؤسسات مفككة والإدارة فاسدة، وشهدنا انهيارا ماليا واقتصاديا وعُزلة عربية وخارجية، وسقوط القطاعات التربوية والصحية والمصرفية، فضلا عن الفقر والجوع في غياب الكهرباء والبنى تحتية".ورأى جعجع أن "حزب الله يجهد في دعم حلفائه المسيحيين، وطبعاً جميعكم تتذكرون الإفطار الشهير منذ أسبوعين، والذي جمع فيه السيد حسن نصرالله جبران باسيل وسليمان فرنجيه".حيث اعتبر جعجع أن "هذا الإفطار الذي في ظاهره هو رأس جبل الجليد ولكن في الحقيقة يسعى من خلاله حزب الله، عبر المساعي والاتّصالات، إلى ترتيب تحالفات ولوائح حلفائه المسيحيين".وأعلن جعجع أن مصلحة الطلاب أطلقت "نداء التعبئة العامة" فور البدء بالتحضير للانتخابات النيابية، لأنها ليست استحقاقا ديمقراطيا عاديا، بل "محطة أساسية في نضالنا"، مضيفا: "باعتبار أن كل نمط حياتنا مهدد أمام مشروع الموت الذي يحاول حزب الله تنفيذه، من خلال تحالف المافيا التي نهبت البلد، والميليشيا العابرة للحدود".وختم جعجع: "الوطن بانتظارنا في بلاد الانتشار (الاغتراب) في 6 و8 مايو/أيار، وفي لبنان في 15 مايو، فلا تخذلوه ولا تخونوا أنفسكم وتاريخكم وهويتكم".
https://arabic.sputniknews.com/20220426/حزب-الله-يؤكد-ضرورة-عودة-العلاقات-الطبيعية-مع-سوريا-آن-الأوان-لعودة-النازحين-إلى-بلدهم-1061623850.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101711/49/1017114966_0:39:2608:1995_1920x0_80_0_0_908be7584a12e51cf78615c4cc3ee865.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار حزب الله
جعجع يصف "حزب الله" والتيار الوطني الحر بـ"المافيا وتحالف الفاسدين والكذابين"
20:03 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 20:12 GMT 02.05.2022) تابعنا عبر
ألقى رئيس حزب "القوات" اللبناني سمير جعجع، اليوم الاثنين، كلمة أمام مصلحة الطلاب في حزبه، في حفل تخرج الطلاب، حيث تمحورت كلمته حول "الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية القادمة"، والتصدي لما سماه "تحالف الذميين والكذابين" بقيادة "حزب الله" والتيار الوطني الحر.
وابتدأ جعجع كلمته بالتالي: "بعد أقل من أسبوع سنشهد انتخابات نيابية في دول الاغتراب وبعدها بأسبوع سنقترع في لبنان".
واعتبر جعجع أن "الشعب اللبناني يتمتع بقدرة قوية لتحقيق التغيير المطلوب من خلال هذا الاستحقاق، فهذه الورقة الصغيرة التي نضعها في الصندوق، باستطاعتها ان تخلّصنا ولبنان من حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما، ولكن هذا الموضوع ليس بالسهل ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة أولى تتمحور حول الفوز بالانتخابات"، حسبما نشره الموقع الرسمي لحزب "القوات اللبنانية
".
وخاطب جعجع الناخبين داعيا "لعدم السماح لأي كان بالتأثير على معنوياتكم وإحباط عزيمتكم، ولو أنكم تسمعون ما تردده جماعة حزب الله والعونيين يوميا بأن الانتخابات لن تغيّر شيئا أم ستغيّر أمرا بسيطا لا نفع له هو غير صحيح على الإطلاق، باعتبار أنه إذا خاض الشعب اللبناني هذه الانتخابات كما يجب فهو قادر على تحقيق التغيير المنشود".
وأضاف: "كل امتناع عن التصويت هو صوت يصب في مصلحتهم، وتأكدوا أن هذه الورقة الصغيرة لا تهدف إلى إيصال نائب عن المنطقة فقط، لا بل تحدد وجهة الأكثرية النيابية، وما هو شكل الحكومة ومن سيترأسها، ومن سيتبوأ سدة الرئاسة، وهم فعلا الذين يرسمون بقراراتهم تفاصيل حياتكم ومستقبلكم ومصير أولادكم، كما حددوا الوضع الذي وصل إليه لبنان، فوجود الأكثرية عند حزب الله والتيار وحلفائهما، هي التي عطّلت اقتصادنا، ودمّرت ليرتنا، وسرقت ودائعنا، وفجّرت مرفأنا، وأوصلتنا إلى هذا الأتون".
وأردف جعجع: "التاريخ لا يصنعه إلاّ الأحرار والمؤمنون، لذا افتخروا أنكم مؤتمنون على هذا الإرث الإنساني والوطني الكبير، ولو أنّه متعب".
وتابع جعجع هجومه على "تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر": "مرة من جديد أنتم وكل اللبنانيين مدعوون إلى مقاومة وضع اليد على لبنان وتغيير هويته، في وقت يسعى تحالف الذميين والفاسدين والكذابين، مع حزب الله، إلى سرقة مستقبلكم وما أبقى شيئا في البلد إلا وخرّبه، حتى بات الكيان مُهددا والسيادة مُنتهكة والدولة مفلسة والمؤسسات مفككة والإدارة فاسدة، وشهدنا انهيارا ماليا واقتصاديا وعُزلة عربية وخارجية، وسقوط القطاعات التربوية والصحية والمصرفية، فضلا عن الفقر والجوع في غياب الكهرباء والبنى تحتية".
وأردف: "ليتهم اكتفوا بالمصائب التي حلت بلبنان واللبنانيين في السنوات الخمس الأخيرة، بل ما زالوا مصرين على التمسك بالسلطة وكراسيها، ولا تتصورون أفعالهم للبقاء على هذه الكراسي".
ورأى جعجع أن "حزب الله يجهد في دعم حلفائه المسيحيين، وطبعاً جميعكم تتذكرون الإفطار الشهير منذ أسبوعين، والذي جمع فيه السيد حسن نصرالله جبران باسيل وسليمان فرنجيه".
حيث اعتبر جعجع أن "هذا الإفطار الذي في ظاهره هو رأس جبل الجليد ولكن في الحقيقة يسعى من خلاله حزب الله، عبر المساعي والاتّصالات، إلى ترتيب تحالفات ولوائح حلفائه المسيحيين".
وقال: "يعمل حزب الله على إعطاء أصوات شيعية لحلفائه المسيحيين من أجل أن يحصلوا على نواب في مناطق لا تواجد يذكر لهم فيها كبعلبك والهرمل والبقاع الغربي".
وأعلن جعجع أن مصلحة الطلاب أطلقت "نداء التعبئة العامة" فور البدء بالتحضير للانتخابات النيابية، لأنها ليست استحقاقا ديمقراطيا عاديا، بل "محطة أساسية في نضالنا"، مضيفا: "باعتبار أن كل نمط حياتنا مهدد أمام مشروع الموت الذي يحاول حزب الله تنفيذه، من خلال تحالف المافيا التي نهبت البلد، والميليشيا العابرة للحدود".
وختم جعجع: "الوطن بانتظارنا في بلاد الانتشار (الاغتراب) في 6 و8 مايو/أيار، وفي لبنان في 15 مايو، فلا تخذلوه ولا تخونوا أنفسكم وتاريخكم وهويتكم".