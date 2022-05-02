https://arabic.sputniknews.com/20220502/جونسون-يلقي-كلمة-أمام-البرلمان-الأوكراني-و300-مليون-إسترليني-مساعدات-عسكرية-1061805361.html
جونسون يلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني و300 مليون إسترليني مساعدات عسكرية
جونسون يلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني و300 مليون إسترليني مساعدات عسكرية
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عزمها تقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني إلى كييف. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T22:21+0000
2022-05-02T22:21+0000
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بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت الحكومة البريطانية في بيان، "رئيس الوزراء(بوريس جونسون) سيلقي كلمة عبر الفيديو أمام البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء، ليصبح أول زعيم عالمي يقوم بذلك منذ بدء النزاع".وأضافت، "الحكومة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، وسترسل مركبات مخصصة للحماية المدنية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/صحيفة-تصريحات-جونسون-عن-روسيا-تثير-غضب-أوكرانيا-1061509939.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا
جونسون يلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني و300 مليون إسترليني مساعدات عسكرية
22:21 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 22:23 GMT 02.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عزمها تقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني إلى كييف.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، "رئيس الوزراء(بوريس جونسون) سيلقي كلمة عبر الفيديو أمام البرلمان الأوكراني
يوم الثلاثاء، ليصبح أول زعيم عالمي يقوم بذلك منذ بدء النزاع".
وأضافت، "الحكومة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، وسترسل مركبات مخصصة للحماية المدنية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز الروسي.