عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220502/جونسون-يلقي-كلمة-أمام-البرلمان-الأوكراني-و300-مليون-إسترليني-مساعدات-عسكرية-1061805361.html
جونسون يلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني و300 مليون إسترليني مساعدات عسكرية
جونسون يلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني و300 مليون إسترليني مساعدات عسكرية
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عزمها تقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني إلى كييف. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T22:21+0000
2022-05-02T22:23+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1061805336_0:301:2942:1956_1920x0_80_0_0_9525d15a1a292de165ab57987d634f19.jpg
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، "رئيس الوزراء(بوريس جونسون) سيلقي كلمة عبر الفيديو أمام البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء، ليصبح أول زعيم عالمي يقوم بذلك منذ بدء النزاع".وأضافت، "الحكومة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، وسترسل مركبات مخصصة للحماية المدنية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/صحيفة-تصريحات-جونسون-عن-روسيا-تثير-غضب-أوكرانيا-1061509939.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1061805336_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_96c8ff328bf844c17d3e2068810f7f1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار أوكرانيا

جونسون يلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني و300 مليون إسترليني مساعدات عسكرية

22:21 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 22:23 GMT 02.05.2022)
© AFP 2022 / DANIEL LEALرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عزمها تقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني إلى كييف.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، "رئيس الوزراء(بوريس جونسون) سيلقي كلمة عبر الفيديو أمام البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء، ليصبح أول زعيم عالمي يقوم بذلك منذ بدء النزاع".
وأضافت، "الحكومة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، وسترسل مركبات مخصصة للحماية المدنية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
صحيفة: تصريحات جونسون عن روسيا تثير غضب أوكرانيا
23 أبريل, 07:03 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز الروسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала