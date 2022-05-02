https://arabic.sputniknews.com/20220502/جيرارد-مورينو-يشارك-في-مباراة-فياريال-ضد-ليفربول-بدوري-أبطال-أوروبا-1061799059.html
جيرارد مورينو يشارك في مباراة فياريال ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا
جيرارد مورينو يشارك في مباراة فياريال ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا
عاد جيرارد مورينو، مهاجم نادي فياريال، الذي كان يعاني من الإصابة، إلى التدريبات الجماعية، حسبما أعلن أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T14:53+0000
2022-05-02T14:53+0000
2022-05-02T14:53+0000
رياضة
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وقال إيمري، اليوم الاثنين، إن مورينو، في أتم الجاهزية للمباراة المقبلة مع نادي ليفربول في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، حسبما ذكر موقع "بطولات".ومن المقرر أن يلتقي فياريال وليفربول، مساء غد الثلاثاء، على ملعب "لا سيراميكا".يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "أنفيلد" انتهت بنتيجة (2 - 0) لصالح الريدز.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/ريال-مدريد-يتوج-بلقب-الدوري-الإسباني-الـ35-في-تاريخه-1061765913.html
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رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا
جيرارد مورينو يشارك في مباراة فياريال ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا
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عاد جيرارد مورينو، مهاجم نادي فياريال، الذي كان يعاني من الإصابة، إلى التدريبات الجماعية، حسبما أعلن أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسباني.
وقال إيمري، اليوم الاثنين، إن مورينو، في أتم الجاهزية للمباراة المقبلة مع نادي ليفربول في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال
أوروبا، حسبما ذكر
موقع "بطولات".
ومن المقرر أن يلتقي فياريال وليفربول، مساء غد الثلاثاء، على ملعب "لا سيراميكا".
يذكر أن مباراة الذهاب
بين الفريقين، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "أنفيلد" انتهت بنتيجة (2 - 0) لصالح الريدز.