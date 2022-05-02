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حميدتي: المخرج الوحيد للأزمة السودانية هو الحوار
حميدتي: المخرج الوحيد للأزمة السودانية هو الحوار
اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن المخرج الوحيد للأزمة السودانية هو الحوار. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T11:37+0000
2022-05-02T11:37+0000
أخبار السودان اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة أدلى بها، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الفطر.وقال حميدتي إن "المخرج الوحيد للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، هو الحوار، ولا بديل عن الحور إلا الحوار".وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة : "كما أننا قادرون على تجاوز المصاعب كافة، عبر النقاش الهادف الذي يقوم على الصراحة والوضوح والصدق والعدل، ويتفق مع المبادئ الوطنية الراسخة".وأضاف: "نتألم جدا للظروف القاسية التي يعاني منها شعبنا في معاشه بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لكننا نستبشر خيرا".
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أخبار السودان اليوم

حميدتي: المخرج الوحيد للأزمة السودانية هو الحوار

11:37 GMT 02.05.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن المخرج الوحيد للأزمة السودانية هو الحوار.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة أدلى بها، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الفطر.
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
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وقال حميدتي إن "المخرج الوحيد للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، هو الحوار، ولا بديل عن الحور إلا الحوار".
وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة : "كما أننا قادرون على تجاوز المصاعب كافة، عبر النقاش الهادف الذي يقوم على الصراحة والوضوح والصدق والعدل، ويتفق مع المبادئ الوطنية الراسخة".

وبيّن حمديتي: "علينا أن نبتعد عن كل أشكال الفرقة والشتات كافة، ونبذ القبلية كي نحافظ على هذا الوطني"، مشيرا إلى أن مظاهر الاختلاف والتشتت التي يعاني منها السودان يحتاج إلى وقفة صادقة.

وأضاف: "نتألم جدا للظروف القاسية التي يعاني منها شعبنا في معاشه بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لكننا نستبشر خيرا".
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