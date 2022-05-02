https://arabic.sputniknews.com/20220502/خبير-يعلق-على-رفض-فنلندا-مشروع-محطة-طاقة-نووية-لشركة-روسية-1061797692.html

خبير يعلق على رفض فنلندا مشروع محطة طاقة نووية لشركة روسية

خبير يعلق على رفض فنلندا مشروع محطة طاقة نووية لشركة روسية

قال نائب رئيس الدائرة الاقتصادية في مؤسسة "معهد الطاقة والتمويل" سيرغي كوندراتييف، إن رفض فنلندا بناء محطة Hanhikivi-1 للطاقة النووية مع "روساتوم" كان سببه،... 02.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-02T13:02+0000

2022-05-02T13:02+0000

2022-05-02T13:02+0000

العالم

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وأعلنت شركة التصميم Fennovoima، اليوم الاثنين، إنهاء عقد بناء محطة Hanhikivi-1 للطاقة النووية. وقالت الشركة في بيان إن هناك تأخيرات كبيرة ومتنامية للمشروع في السنوات الأخيرة، وأن الأحداث في أوكرانيا فاقمت المخاطر التي يتعرض لها المشروع.وصرح كوندراتييف للصحفيين بأن رفض بناء المحطة كان متوقعا تماما. وقال الخبير: "في السنوات الأخيرة، واجهت Fennovoima معارضة واسعة النطاق للمشروع على المستويين الوطني والأوروبي. ونتيجة لذلك، لم تحصل بعد على رخصة بناء ومن المتوقع أن يبدأ العمل في الموقع فقط في عام 2023". في الوقت نفسه، غالبا ما تتدخل الإدارات غير الأساسية في تنفيذ المشروع، على سبيل المثال، في عام 2021، أجرت وزارة الدفاع الفنلندية "تحليل المخاطر الاقتصادية" لعملية Hanhikivi-1 - وهي ممارسة غير عادية إلى حد ما للطاقة النووية، وأضاف كوندراتييف: "إن رفض المشروع في رأيي يعود بالدرجة الأولى إلى الموقف السياسي لفنلندا. تستعد حكومة البلاد للانضمام المبكر إلى الناتو، وتجميد التعاون الاقتصادي مع روسيا، وفرض عقوبات على الشركات والمواطنين الروس. في ظل هذه الظروف سيكون من الصعب للغاية حفظ المشروع، وربما لم تنظر السلطات الفنلندية في مثل هذا الاحتمال ".لذلك، من المحتمل جدًا أن تضطر Fennovoima إلى تغيير نهجها من خلال تمويل جميع تكاليف البناء المستقبلية، وبالنسبة لشركة تبلغ أصولها 1.5 مليار يورو، فقد يكون هذا تحديًا صعبًا، كما أضاف الخبير.ووفقًا له، من الصعب الآن الحديث عن الاستراتيجية المستقبلية لـFennovoima ، "لكن من المؤكد تماما أنه سيكون من الصعب جدًا تطوير صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة في شمال فنلندا في السنوات المقبلة". ولخص كوندراتييف: "آمل حقًا أن تتمكن روساتوم من مقاضاة الفنلنديين عن التكاليف المتكبدة، كما كان الحال مع محطة بيلين للطاقة النووية (في بلغاريا)".

https://arabic.sputniknews.com/20220422/روساتوم-تظهر-تفوقا-كبيرا-في-مؤتمر-الطاقة-حول-مستقبل-المفاعلات-النووية-من-خلال-مشروع-براريف-المذهل-1061482970.html

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