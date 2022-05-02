https://arabic.sputniknews.com/20220502/خبير-يعلق-على-رفض-فنلندا-مشروع-محطة-طاقة-نووية-لشركة-روسية-1061797692.html
خبير يعلق على رفض فنلندا مشروع محطة طاقة نووية لشركة روسية
خبير يعلق على رفض فنلندا مشروع محطة طاقة نووية لشركة روسية
قال نائب رئيس الدائرة الاقتصادية في مؤسسة "معهد الطاقة والتمويل" سيرغي كوندراتييف، إن رفض فنلندا بناء محطة Hanhikivi-1 للطاقة النووية مع "روساتوم" كان سببه،... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T13:02+0000
2022-05-02T13:02+0000
2022-05-02T13:02+0000
العالم
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وأعلنت شركة التصميم Fennovoima، اليوم الاثنين، إنهاء عقد بناء محطة Hanhikivi-1 للطاقة النووية. وقالت الشركة في بيان إن هناك تأخيرات كبيرة ومتنامية للمشروع في السنوات الأخيرة، وأن الأحداث في أوكرانيا فاقمت المخاطر التي يتعرض لها المشروع.وصرح كوندراتييف للصحفيين بأن رفض بناء المحطة كان متوقعا تماما. وقال الخبير: "في السنوات الأخيرة، واجهت Fennovoima معارضة واسعة النطاق للمشروع على المستويين الوطني والأوروبي. ونتيجة لذلك، لم تحصل بعد على رخصة بناء ومن المتوقع أن يبدأ العمل في الموقع فقط في عام 2023". في الوقت نفسه، غالبا ما تتدخل الإدارات غير الأساسية في تنفيذ المشروع، على سبيل المثال، في عام 2021، أجرت وزارة الدفاع الفنلندية "تحليل المخاطر الاقتصادية" لعملية Hanhikivi-1 - وهي ممارسة غير عادية إلى حد ما للطاقة النووية، وأضاف كوندراتييف: "إن رفض المشروع في رأيي يعود بالدرجة الأولى إلى الموقف السياسي لفنلندا. تستعد حكومة البلاد للانضمام المبكر إلى الناتو، وتجميد التعاون الاقتصادي مع روسيا، وفرض عقوبات على الشركات والمواطنين الروس. في ظل هذه الظروف سيكون من الصعب للغاية حفظ المشروع، وربما لم تنظر السلطات الفنلندية في مثل هذا الاحتمال ".لذلك، من المحتمل جدًا أن تضطر Fennovoima إلى تغيير نهجها من خلال تمويل جميع تكاليف البناء المستقبلية، وبالنسبة لشركة تبلغ أصولها 1.5 مليار يورو، فقد يكون هذا تحديًا صعبًا، كما أضاف الخبير.ووفقًا له، من الصعب الآن الحديث عن الاستراتيجية المستقبلية لـFennovoima ، "لكن من المؤكد تماما أنه سيكون من الصعب جدًا تطوير صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة في شمال فنلندا في السنوات المقبلة". ولخص كوندراتييف: "آمل حقًا أن تتمكن روساتوم من مقاضاة الفنلنديين عن التكاليف المتكبدة، كما كان الحال مع محطة بيلين للطاقة النووية (في بلغاريا)".
https://arabic.sputniknews.com/20220422/روساتوم-تظهر-تفوقا-كبيرا-في-مؤتمر-الطاقة-حول-مستقبل-المفاعلات-النووية-من-خلال-مشروع-براريف-المذهل-1061482970.html
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العالم
خبير يعلق على رفض فنلندا مشروع محطة طاقة نووية لشركة روسية
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قال نائب رئيس الدائرة الاقتصادية في مؤسسة "معهد الطاقة والتمويل" سيرغي كوندراتييف، إن رفض فنلندا بناء محطة Hanhikivi-1 للطاقة النووية مع "روساتوم" كان سببه، أولاً وقبل كل شيء، استعداد هذا البلد للانضمام الوشيك إلى الناتو.
وأعلنت شركة التصميم Fennovoima، اليوم الاثنين، إنهاء عقد بناء محطة Hanhikivi-1 للطاقة النووية. وقالت الشركة في بيان إن هناك تأخيرات كبيرة ومتنامية للمشروع في السنوات الأخيرة، وأن الأحداث في أوكرانيا فاقمت المخاطر التي يتعرض لها المشروع.
رداً على ذلك، صرحت شركة Rosatom State Corporation بأنها تشعر بخيبة أمل
شديدة بسبب القرار غير المفهوم على الإطلاق الذي اتخذته Fennovoima بإنهاء عقد بناء محطة Hanhikivi-1 للطاقة النووية في فنلندا، وتحتفظ بالحق في الدفاع عن مصالحها وفقا للعقود القائمة والتشريعات الحالية.
وصرح كوندراتييف للصحفيين بأن رفض بناء المحطة كان متوقعا تماما. وقال الخبير: "في السنوات الأخيرة، واجهت Fennovoima معارضة واسعة النطاق للمشروع على المستويين الوطني والأوروبي. ونتيجة لذلك، لم تحصل بعد على رخصة بناء ومن المتوقع أن يبدأ العمل في الموقع فقط في عام 2023".
في الوقت نفسه، غالبا ما تتدخل الإدارات غير الأساسية في تنفيذ المشروع، على سبيل المثال، في عام 2021، أجرت وزارة الدفاع الفنلندية "تحليل المخاطر الاقتصادية" لعملية Hanhikivi-1 - وهي ممارسة غير عادية إلى حد ما للطاقة النووية، وأضاف كوندراتييف: "إن رفض المشروع في رأيي يعود بالدرجة الأولى إلى الموقف السياسي لفنلندا. تستعد حكومة البلاد للانضمام المبكر إلى الناتو، وتجميد التعاون الاقتصادي مع روسيا، وفرض عقوبات
على الشركات والمواطنين الروس. في ظل هذه الظروف سيكون من الصعب للغاية حفظ المشروع، وربما لم تنظر السلطات الفنلندية في مثل هذا الاحتمال ".
وأضاف الخبير أن تكلفة بناء محطة الطاقة النووية يصل لنحو 6.5 مليار يورو، كان على الجانب الفنلندي توفير 1.6 مليار يورو منها فقط، وكان على "روساتوم" جذب باقي الأموال دون أي ضمانات لعائد الاستثمار (على سبيل المثال، شراء الكهرباء بسعر ثابت مرتفع، وتقديم إعانات حكومية أو خصومات ضريبية، إلخ). نادرًا ما يتم عرض مثل هذه الشروط في السوق، وعادة ما يسعى المورد إلى تأمين نفسه ضد التغييرات المحتملة في ظروف السوق ونظام تنظيم الدولة".
لذلك، من المحتمل جدًا أن تضطر Fennovoima إلى تغيير نهجها من خلال تمويل جميع تكاليف البناء المستقبلية، وبالنسبة لشركة تبلغ أصولها 1.5 مليار يورو، فقد يكون هذا تحديًا صعبًا، كما أضاف الخبير.
وأشار الخبير إلى أنه الآن، عندما تكون تكلفة الكهرباء في بورصة نوردبول الأوروبية 130-160 يورو لكل ميغاواط / ساعة، فإن أي مشروع تقريبًا لبناء قدرات جديدة سيبدو جذابًا.
ووفقًا له، من الصعب الآن الحديث عن الاستراتيجية المستقبلية لـFennovoima ، "لكن من المؤكد تماما أنه سيكون من الصعب جدًا تطوير صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة في شمال فنلندا في السنوات المقبلة". ولخص كوندراتييف: "آمل حقًا أن تتمكن روساتوم من مقاضاة الفنلنديين عن التكاليف المتكبدة، كما كان الحال مع محطة بيلين للطاقة النووية (في بلغاريا)".