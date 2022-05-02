https://arabic.sputniknews.com/20220502/خبير-يقدم-نصائح-لتفادي-أعطال-ناقل-الحركة-الأوتوماتيكي-في-السيارات-1061793925.html
خبير يقدم نصائح لتفادي أعطال ناقل الحركة الأوتوماتيكي في السيارات
خبير يقدم نصائح لتفادي أعطال ناقل الحركة الأوتوماتيكي في السيارات
قدم خبير مجموعة من النصائح لتفادي أعطال ناقل الحركة الأوتوماتيكي في السيارات. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T10:06+0000
2022-05-02T10:06+0000
2022-05-02T10:21+0000
منوعات
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وقال ماكسيم روزانوف، في مقابلة مع "برايم" في البداية، يجب التوقف عن استخدام ناقل الحركة في التوقفات المؤقتة (عند إشارات المرور، والانعطاف)، حيث يضع السائقون وضع "المحايد" في ناقل الحركة، لتوفير الوقود.لكن وبدلا من ذلك، فإنهم يقطعون إمداد الزيت عن علبة التروس، مما يحرمه من التزييت الضروري والحفاظ على درجة الحرارة المثلى.وأضاف، قائلا إنه لا يجب أن تحاول تشغيل سيارة ذات ناقل حركة أوتوماتيكي عن طريق دفعها من الخلف، نظرًا لأنها تفتقر إلى القابض، على التوالي، لا يوجد اتصال مباشر بين أعمدة الإدخال والإخراج، فقط من خلال محول عزم الدوران. كما لا يمكنك ترك السيارة لفترة طويلة دون التحرك في وضع القيادة D (Drive) وهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الصندوق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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منوعات
خبير يقدم نصائح لتفادي أعطال ناقل الحركة الأوتوماتيكي في السيارات
10:06 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 02.05.2022) تابعنا عبر
قدم خبير مجموعة من النصائح لتفادي أعطال ناقل الحركة الأوتوماتيكي في السيارات.
وقال ماكسيم روزانوف، في مقابلة مع "برايم"
في البداية، يجب التوقف عن استخدام ناقل الحركة في التوقفات المؤقتة (عند إشارات المرور، والانعطاف)، حيث يضع السائقون وضع "المحايد" في ناقل الحركة، لتوفير الوقود.
لكن وبدلا من ذلك، فإنهم يقطعون إمداد الزيت عن علبة التروس، مما يحرمه من التزييت الضروري والحفاظ على درجة الحرارة المثلى.
وأضاف، قائلا إنه لا يجب أن تحاول تشغيل سيارة
ذات ناقل حركة أوتوماتيكي عن طريق دفعها من الخلف، نظرًا لأنها تفتقر إلى القابض، على التوالي، لا يوجد اتصال مباشر بين أعمدة الإدخال والإخراج، فقط من خلال محول عزم الدوران.
كما لا يمكنك ترك السيارة لفترة طويلة دون التحرك في وضع القيادة D (Drive) وهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الصندوق.