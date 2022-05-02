https://arabic.sputniknews.com/20220502/دوري-أبطال-أوروبا-يقرر-إقصاء-الأندية-الروسية-من-المشاركة-في-موسم-20222023-لكرة-القدم-1061802718.html
"يويفا" يقرر إقصاء الأندية الروسية من المشاركة في موسم 2022/2023 لكرة القدم
"يويفا" يقرر إقصاء الأندية الروسية من المشاركة في موسم 2022/2023 لكرة القدم
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عدم السماح للفرق الروسية (أندية ومنتخبات) بالمشاركة في كأس الأمم الأوروبية ودوري أبطال أوروبا. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T17:25+0000
2022-05-02T17:25+0000
2022-05-02T17:33+0000
روسيا
العالم
رياضة
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أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عدم السماح لأندية كرة القدم الروسية بالمشاركة في البطولات الأوروبية في موسم 2022/2023، وحظر مشاركة المنتخب الروسي في كأس الأمم الأوروبية.بالإضافة إلى ذلك، قرر "يويفا" استبعاد المنتخب الروسي للشباب من المشاركة في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، ولن يلعب المنتخب النسائي في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2022 وفي تصفيات مونديال 2023.وفي السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفضه لعرض روسيا لاستضافة بطولة أوروبا لكرة القدم عامي 2028 أو2032، زاعما أنها "غير مؤهلة للاستضافة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رياضة
"يويفا" يقرر إقصاء الأندية الروسية من المشاركة في موسم 2022/2023 لكرة القدم
17:25 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 17:33 GMT 02.05.2022) تابعنا عبر
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عدم السماح للفرق الروسية (أندية ومنتخبات) بالمشاركة في كأس الأمم الأوروبية ودوري أبطال أوروبا.
أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عدم السماح لأندية كرة القدم الروسية بالمشاركة في البطولات الأوروبية في موسم 2022/2023، وحظر مشاركة المنتخب الروسي في كأس الأمم الأوروبية.
بالإضافة إلى ذلك، قرر "يويفا" استبعاد المنتخب الروسي للشباب من المشاركة في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، ولن يلعب المنتخب النسائي في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2022 وفي تصفيات مونديال 2023.
وفي السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفضه لعرض روسيا لاستضافة بطولة أوروبا لكرة القدم عامي 2028 أو2032، زاعما أنها "غير مؤهلة للاستضافة".