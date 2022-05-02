https://arabic.sputniknews.com/20220502/رئيسي-على-الدول-الإسلامية-وضع-حد-للاعتداءات-على-الشعب-الفلسطيني-1061803461.html
رئيسي: على الدول الإسلامية وضع حد للاعتداءات على الشعب الفلسطيني
رئيسي: على الدول الإسلامية وضع حد للاعتداءات على الشعب الفلسطيني
قال الرئيس الإیراني إبراهيم رئيسي إنه يجب على جميع الدول الإسلامية تجنيد طاقاتها الدولية وبذل الجهود لوقف ما وصفه بـ "الاعتداءات الصهيونية الوحشية ضد الشعب... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T18:44+0000
2022-05-02T18:44+0000
2022-05-02T18:45+0000
العالم
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أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في اتصال هاتفي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، لتهنئته والشعب التركي بحلول عيد الفطر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وتابع رئيسي: "سياسة الجمهورية الإسلامية تقوم على الارتقاء بعلاقاتها الشاملة مع الدول الإقليمية وخاصة تركيا".وقال: "لا يمكن الصمت تجاه التطورات الأخيرة في فلسطين"، مضيفا: "يجب على الدول الإسلامية تكريس كل طاقاتها لوقف العدوان اللاإنساني بحق الفلسطينيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220430/قاليباف-الكیان-الصهيوني-بات-عاجزا-أمام-مقاومة-الشعب-الفلسطيني-1061770406.html
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العالم, إيران, أخبار فلسطين اليوم
رئيسي: على الدول الإسلامية وضع حد للاعتداءات على الشعب الفلسطيني
18:44 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 18:45 GMT 02.05.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الإیراني إبراهيم رئيسي إنه يجب على جميع الدول الإسلامية تجنيد طاقاتها الدولية وبذل الجهود لوقف ما وصفه بـ "الاعتداءات الصهيونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في اتصال هاتفي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، لتهنئته والشعب التركي بحلول عيد الفطر، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وتابع رئيسي: "سياسة الجمهورية الإسلامية تقوم على الارتقاء بعلاقاتها الشاملة مع الدول الإقليمية
وخاصة تركيا".
وقال: "لا يمكن الصمت تجاه التطورات الأخيرة
في فلسطين"، مضيفا: "يجب على الدول الإسلامية تكريس كل طاقاتها لوقف العدوان اللاإنساني بحق الفلسطينيين
".