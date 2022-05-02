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رئيسي: على الدول الإسلامية وضع حد للاعتداءات على الشعب الفلسطيني
رئيسي: على الدول الإسلامية وضع حد للاعتداءات على الشعب الفلسطيني
قال الرئيس الإیراني إبراهيم رئيسي إنه يجب على جميع الدول الإسلامية تجنيد طاقاتها الدولية وبذل الجهود لوقف ما وصفه بـ "الاعتداءات الصهيونية الوحشية ضد الشعب... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T18:44+0000
2022-05-02T18:45+0000
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جاء ذلك في اتصال هاتفي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، لتهنئته والشعب التركي بحلول عيد الفطر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وتابع رئيسي: "سياسة الجمهورية الإسلامية تقوم على الارتقاء بعلاقاتها الشاملة مع الدول الإقليمية وخاصة تركيا".وقال: "لا يمكن الصمت تجاه التطورات الأخيرة في فلسطين"، مضيفا: "يجب على الدول الإسلامية تكريس كل طاقاتها لوقف العدوان اللاإنساني بحق الفلسطينيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220430/قاليباف-الكیان-الصهيوني-بات-عاجزا-أمام-مقاومة-الشعب-الفلسطيني-1061770406.html
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العالم, إيران, أخبار فلسطين اليوم

رئيسي: على الدول الإسلامية وضع حد للاعتداءات على الشعب الفلسطيني

18:44 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 18:45 GMT 02.05.2022)
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / -
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قال الرئيس الإیراني إبراهيم رئيسي إنه يجب على جميع الدول الإسلامية تجنيد طاقاتها الدولية وبذل الجهود لوقف ما وصفه بـ "الاعتداءات الصهيونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في اتصال هاتفي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، لتهنئته والشعب التركي بحلول عيد الفطر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
قاليباف: الكیان الصهيوني بات عاجزا أمام مقاومة الشعب الفلسطيني
30 أبريل, 21:24 GMT
وتابع رئيسي: "سياسة الجمهورية الإسلامية تقوم على الارتقاء بعلاقاتها الشاملة مع الدول الإقليمية وخاصة تركيا".
وقال: "لا يمكن الصمت تجاه التطورات الأخيرة في فلسطين"، مضيفا: "يجب على الدول الإسلامية تكريس كل طاقاتها لوقف العدوان اللاإنساني بحق الفلسطينيين".
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