https://arabic.sputniknews.com/20220502/رئيس-الاتحاد-العمالي-العام-لـسبوتنيك-وضع-عمال-لبنان-سيء-وكارثي---1061792094.html

رئيس الاتحاد العمالي العام لـ"سبوتنيك": وضع عمال لبنان سيء وكارثي

رئيس الاتحاد العمالي العام لـ"سبوتنيك": وضع عمال لبنان سيء وكارثي

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن وضع العمال في لبنان سيء وكارثي. 02.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-02T08:07+0000

2022-05-02T08:07+0000

2022-05-02T08:07+0000

لبنان

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وقال إن "الوضع كارثي ويظهر من خلال الغلاء الفاحش، والارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار الذي ينعكس ارتفاعه على أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الخدمات كهرباء ومياه والآن الاتصالات"، مضيفاً أن "عيد العمال لن يمر مثله على العامل اللبناني، الوضع يتدهور أكثر فأكثر، ونرى مزيداً من الصرف، مزيداً من المصاعب الاقتصادية، ومن المعامل المتعثرة ومن المؤسسات التي تقفل، ندخل إلى أحياء نرى مؤسسات تجارية مقفلة بكاملها وهذا ما ينعكس أيضا على المزيد من البطالة و المزيد من الهجرة".وأوضح أن "حجم البطالة أصبح بحدود ال ٥٠% من العمالة، و70% من المواطنين فقراء ويمكن القول إن 100 الف عامل هاجروا من لبنان، فنيين، ممرضين، ممرضات، بعض الأعمال الحرة مثل أطباء ومهندسين وهؤلاء كلهم عمال، والمدرسين الثانويين والابتدائيين و الجامعيين أيضاً يجدون أعمال خارج لبنان، في الدول العربية وفي تركيا، وعلى حجم الصرف الرسمي من العمل المقدر بحدود الـ 70 ألف من فقدوا أعمالهم هؤلاء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا أخذنا أرقام من الصندوق 70 ألف، أما الأعمال المكتومة فحدث بلا حرج، لا أحد يستطيع أن يعرف كم هي كمية الصرف من الأعمال المكتومة، الأعمال الموسمية، يوجد صرف كثير وفقدان وظائف أيضاً خارج إطار الصرف عندما تقفل المؤسسة أو يقفل المعمل أوالمحل التجاري".وحذر الأسمر من "انهيار القطاع العام والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الاستثمارية"، لافتاً إلى أن الاتحاد العمالي العام حاضراً لدعم العنصر البشري العمالي ولدعم هذه المؤسسات التي تشكو من ضعف بتأمين المحروقات واللوازم المكتبية وغيرها وكل هذه الأمور التي تنعكس على واقع العمال والمؤسسات في الوقت نفسه.

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