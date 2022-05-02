https://arabic.sputniknews.com/20220502/رئيس-الاستخبارات-السعودية-الأسبق-يجب-فرض-عقوبات-على-إسرائيل-1061801208.html

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: يجب فرض عقوبات على إسرائيل

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: يجب فرض عقوبات على إسرائيل

قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل إنه يجب فرض عقوبات على إسرائيل، مضيفا: "العدوان هو العدوان" في إشارة إلى احتلال إسرائيل للأراضي... 02.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-02T16:21+0000

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جاء ذلك في مقابلة مع موقع "عرب نيوز"، يوم أمس الأحد، أكد فيها أن سجل إسرائيل في احتلال الأراضي العربية يجعل فرض عقوبات عليها ضرورة لأن العدوان هو العدوان، على حد وصفه.وأشار تركي الفيصل إلى أن الأمم المتحدة والغرب فرضوا عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية التي تنفذها في أوكرانيا، بينما لم يتم فرض عقوبات على إسرائيل التي تحتل الأراضي العربية.وتابع: "هذا الأمر يمثل نموذجا للنفاق السياسي وسياسة الكيل بمكيالين.وأكد رئيس الاستخبارات السعودية السابق أن سياسة تطبيع العلاقات مع إسرائيل التي نفذتها العديد من الدول العربية ليس لها مردود إيجابي في تحقيق السلام.وتابع: "بعدما أقامت العديد من الدول علاقات مع إسرائيل، لا يزال الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون تغيير".وقال الأمير تركي الفيصل: "الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من الاحتلال"، مشيرا إلى استمرار حدوث الاعتداءات والاغتيالات على الفلسطينيين بشكل شبه يومي".وأضاف: "أشك في أن سياسة استرضاء إسرائيل ستجعلها تغير موقفها ولا يوجد أي علامة على ذلك لأن تل أبيب تواصل سرقة أراضي الفلسطينيين".

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