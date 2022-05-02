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رئيس الوزراء الفلسطيني: الصراع مع الاحتلال سياسي وليس دينيا
رئيس الوزراء الفلسطيني: الصراع مع الاحتلال سياسي وليس دينيا
اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الاثنين، أن الصراع مع إسرائيل صراع سياسي وليس دينيا. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T09:32+0000
2022-05-02T09:32+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب وضع أكليل من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمناسبة عيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: ​"القضية الفلسطينية تعود مرة أخرى على الساحة الدولية، والصراع مع الاحتلال صراع سياسي، وليس ديني، صراع على الأرض والإنسان".أشار أشتية إلى أن عيد الفطر يمر "على شعبنا وهو يواجه الاحتلال البغيض بكل إجراءاته"، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني ينظر إلى القدس وكل عيوننا نحوها".وخلال شهر رمضان، شهد المسجد الأقصى ومدينة القدس، توترا بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية اقتحام متطرفين يهود للمسجد.
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أخبار فلسطين اليوم

رئيس الوزراء الفلسطيني: الصراع مع الاحتلال سياسي وليس دينيا

09:32 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / PHIL NOBLE رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ
 رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / PHIL NOBLE
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اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الاثنين، أن الصراع مع إسرائيل صراع سياسي وليس دينيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب وضع أكليل من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمناسبة عيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: ​"القضية الفلسطينية تعود مرة أخرى على الساحة الدولية، والصراع مع الاحتلال صراع سياسي، وليس ديني، صراع على الأرض والإنسان".
أشار أشتية إلى أن عيد الفطر يمر "على شعبنا وهو يواجه الاحتلال البغيض بكل إجراءاته"، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني ينظر إلى القدس وكل عيوننا نحوها".
وخلال شهر رمضان، شهد المسجد الأقصى ومدينة القدس، توترا بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية اقتحام متطرفين يهود للمسجد.
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