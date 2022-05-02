https://arabic.sputniknews.com/20220502/صحفي-أمريكي-يشكو-من-تحيز-الإعلام-الغربي-1061793290.html
صحفي أمريكي يشكو من تحيز الإعلام الغربي
صحفي أمريكي يشكو من تحيز الإعلام الغربي
شكا صحفي أمريكي من التحيز الإعلامي في تغطية الوضع في أوكرانيا من قبل الإعلام الغربي. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T09:35+0000
2022-05-02T09:35+0000
2022-05-02T09:35+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال الصحفي الأمريكي تيد جالين كاربنتر في مقاله لصحيفة The American Conservative، إن وسائل الإعلام الأمريكية تجاهلت مشكلة مهمة لروسيا مثل توسع الناتو، أو فسرت الأحداث بطريقة تركز على "فضيلة" الغرب وأوكرانيا.وبحسب الصحفي، فإن الدعوات الأمريكية لدعم أوكرانيا "ذهبت بعيدا".وشدد على أن "تحديد هوية الولايات المتحدة وأوكرانيا يكاد يكتمل. وأوكرانيا معقل للحرية والديمقراطية، والغرب، والمجتمع الدولي بأسره، ملزمون بالدفاع عن البلاد". كما أشار المؤلف بأسف إلى الظهور المتكرر للمواد المزيفة في وسائل الإعلام الأمريكية.في 24 فبراير/شباط، أطلقت روسيا عملية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا. وكما أكد فلاديمير بوتين، فإن هدفها هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صحفي أمريكي يشكو من تحيز الإعلام الغربي
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شكا صحفي أمريكي من التحيز الإعلامي في تغطية الوضع في أوكرانيا من قبل الإعلام الغربي.
وقال الصحفي الأمريكي تيد جالين كاربنتر في مقاله لصحيفة
The American Conservative، إن وسائل الإعلام الأمريكية تجاهلت مشكلة مهمة لروسيا مثل توسع الناتو، أو فسرت الأحداث بطريقة تركز على "فضيلة" الغرب وأوكرانيا.
وقال كاربنتر: "في الواقع، سيتم تقديم الخبراء الذين يجرؤون على اقتراح أن سياسات الناتو أسهمت في التوترات الحالية كعملاء روس".
وبحسب الصحفي، فإن الدعوات الأمريكية لدعم أوكرانيا "ذهبت بعيدا".
وشدد على أن "تحديد هوية الولايات المتحدة وأوكرانيا يكاد يكتمل. وأوكرانيا معقل للحرية والديمقراطية، والغرب، والمجتمع الدولي بأسره، ملزمون بالدفاع عن البلاد". كما أشار المؤلف بأسف إلى الظهور المتكرر للمواد المزيفة في وسائل الإعلام الأمريكية.
في 24 فبراير/شباط، أطلقت روسيا عملية خاصة لنزع السلاح
في أوكرانيا. وكما أكد فلاديمير بوتين، فإن هدفها هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".