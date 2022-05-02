https://arabic.sputniknews.com/20220502/صحفي-أمريكي-يشير-إلى-مرور-بايدن-والديمقراطيين-بفترة-كارثية-1061800681.html
صحفي أمريكي يشير إلى مرور بايدن والديمقراطيين "بفترة كارثية"
صحفي أمريكي يشير إلى مرور بايدن والديمقراطيين "بفترة كارثية"
وضع ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة، وهو أسوأ تضخم منذ 40 عامًا، الرئيس الحالي جو بايدن، وحزبه الديمقراطي، في موقف صعب قبل انتخابات الكونغرس المقبلة في... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T15:57+0000
2022-05-02T15:57+0000
2022-05-02T15:57+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار الصحفي ستيفن كولينسون في عموده المخصص على شبكة "سي إن إن"، اليوم الاثنين، إلى أن "نسبة التأييد الإجمالية لعمل بايدن وصلت إلى 42%، ولكن 38% فقط من الأمريكيين وافقوا على سياسة الرئيس الاقتصادية".ونوه في مدونته المعنونة بـ"البيئة السياسية للديمقراطيين كارثية وقد تصبح أسوأ"، أنه وبالإضافة إلى ذلك، لا يوافق 68% من المستطلعين على سياسة بايدن بشأن التضخم.وأردف كولينسون: "لقد ثبت أن هذه القضية متعبة بشكل خاص بالنسبة للناخبين المستقلين، والذين سيلعبون دورًا حاسمًا في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني".ووفقًا لصحفي "سي إن إن"، تفاقمت محنة الزعيم الأمريكي إثر التضخم بسبب مزاعم البيت الأبيض السابقة بأن "زيادة الأسعار كانت مؤقتة"، وهذا يهدد بتقويض ثقة الناخبين في تصريحات الإدارة الرئاسية وهو "هدف سهل للجمهوريين".وأشار المراسل إلى أن "بايدن اتخذ عدة خطوات لمكافحة ارتفاع الأسعار، بما في ذلك برامج لفتح الموانئ وسلاسل التصدير الأمريكية، واستخدام ملايين براميل النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية، ولكن هذه الخطوات لم تزد ثقة الأمريكيين به بشكل كبير".
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
صحفي أمريكي يشير إلى مرور بايدن والديمقراطيين "بفترة كارثية"
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وضع ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة، وهو أسوأ تضخم منذ 40 عامًا، الرئيس الحالي جو بايدن، وحزبه الديمقراطي، في موقف صعب قبل انتخابات الكونغرس المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشار الصحفي ستيفن كولينسون في عموده المخصص على شبكة "سي إن إن
"، اليوم الاثنين، إلى أن "نسبة التأييد الإجمالية لعمل بايدن وصلت إلى 42%، ولكن 38% فقط من الأمريكيين وافقوا على سياسة الرئيس الاقتصادية".
ونوه في مدونته المعنونة بـ"البيئة السياسية للديمقراطيين كارثية وقد تصبح أسوأ"، أنه وبالإضافة إلى ذلك، لا يوافق 68% من المستطلعين على سياسة بايدن بشأن التضخم.
وأردف كولينسون: "لقد ثبت أن هذه القضية متعبة بشكل خاص بالنسبة للناخبين المستقلين، والذين سيلعبون دورًا حاسمًا في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني".
ووفقًا لصحفي "سي إن إن"، تفاقمت محنة الزعيم الأمريكي إثر التضخم بسبب مزاعم البيت الأبيض السابقة بأن "زيادة الأسعار كانت مؤقتة"، وهذا يهدد بتقويض ثقة الناخبين في تصريحات الإدارة الرئاسية وهو "هدف سهل للجمهوريين".
وأشار المراسل إلى أن "بايدن
اتخذ عدة خطوات لمكافحة ارتفاع الأسعار، بما في ذلك برامج لفتح الموانئ وسلاسل التصدير الأمريكية، واستخدام ملايين براميل النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية، ولكن هذه الخطوات لم تزد ثقة الأمريكيين به بشكل كبير".