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https://arabic.sputniknews.com/20220502/صحيفة-ألمانية-زيادة-الميزانية-العسكرية-لألمانيا-بسبب-أوكرانيا-ستضر-الألمان-1061795436.html
صحيفة ألمانية: زيادة الميزانية العسكرية لألمانيا بسبب أوكرانيا ستضر الألمان
صحيفة ألمانية: زيادة الميزانية العسكرية لألمانيا بسبب أوكرانيا ستضر الألمان
قالت الصحيفة الألمانية إن زيادة الميزانية العسكرية الألمانية من أجل أوكرانية سوف تؤدي إلى تدهور نوعية حياة الألمان العاديين. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T10:58+0000
2022-05-02T10:58+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
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يوضح المنشور: "من أجل إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، سيتعين على الحكومة الألمانية سرقة الطبقة العاملة، لأن الميزانية تتضمن زيادة قدرها مائة مليار دولار في الإنفاق العسكري".ويضيف: "في الوقت نفسه، تشهد ألمانيا انخفاضًا في الأجور الحقيقية وارتفاع الأسعار منذ عامين حتى الآن، حيث تبين أن تدابير الدعم أثناء الوباء لم تكن كافية".يذكر أنه، في الأسبوع الماضي، دعا البوندستاغ الحكومة إلى تزويد أوكرانيا بدعم شامل، بما في ذلك زيادة إمدادات الأسلحة من خلال ما يسمى بتبادلات روبن مع الدول الأخرى، حتى لا "تعرض القدرات الدفاعية الألمانية للخطر"، بحسب وصفهم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/صحيفة-إيطالية-روسيا-نصبت-مصيدة-لليورو-1061781322.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري

صحيفة ألمانية: زيادة الميزانية العسكرية لألمانيا بسبب أوكرانيا ستضر الألمان

10:58 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / Gregor Fischer قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / Gregor Fischer
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قالت الصحيفة الألمانية إن زيادة الميزانية العسكرية الألمانية من أجل أوكرانية سوف تؤدي إلى تدهور نوعية حياة الألمان العاديين.
يوضح المنشور: "من أجل إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، سيتعين على الحكومة الألمانية سرقة الطبقة العاملة، لأن الميزانية تتضمن زيادة قدرها مائة مليار دولار في الإنفاق العسكري".
ويضيف: "في الوقت نفسه، تشهد ألمانيا انخفاضًا في الأجور الحقيقية وارتفاع الأسعار منذ عامين حتى الآن، حيث تبين أن تدابير الدعم أثناء الوباء لم تكن كافية".
يذكر أنه، في الأسبوع الماضي، دعا البوندستاغ الحكومة إلى تزويد أوكرانيا بدعم شامل، بما في ذلك زيادة إمدادات الأسلحة من خلال ما يسمى بتبادلات روبن مع الدول الأخرى، حتى لا "تعرض القدرات الدفاعية الألمانية للخطر"، بحسب وصفهم.
ورقة نقدية من فئة الـ5000 روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
صحيفة إيطالية: روسيا نصبت "مصيدة" لليورو
أمس, 14:41 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
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Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:09 GMT
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