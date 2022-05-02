https://arabic.sputniknews.com/20220502/صحيفة-الأمريكيون-يشاركون-في-القتال-إلى-جانب-كييف--1061790523.html
صحيفة: الأمريكيون يشاركون في القتال إلى جانب كييف
صحيفة: الأمريكيون يشاركون في القتال إلى جانب كييف
كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن الأمريكيين المدربين على القتال، إلى جانب الآلاف من الأجانب الآخرين، يشاركون في العمليات العسكرية في أوكرانيا إلى جانب كييف. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T06:31+0000
2022-05-02T06:31+0000
2022-05-02T06:31+0000
أخبار أوكرانيا
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تعمل مجموعة فرقة Task Force Yankee، برئاسة الأمريكي هاريسون جوزيفويتز، على أراضي أوكرانيا، والذي عمل سابقًا كضابط شرطة في شيكاغو، ولاية إلينوي، وخدم أيضًا في الجيش الأمريكي.وقال جوزيفويتز للصحفيين إن في المجموعة المحددة "أكثر من 190 متطوعًا". يتم استخدام أولئك الذين خدموا سابقًا في القوات المسلحة للمشاركة في الأعمال القتالية. ويشير المنشور إلى أن أعضاء فرقة العمل يانكي يسهلون إيصال الأدوية والمواد الغذائية إلى خطوط القتال في الأجزاء الشرقية والجنوبية من أوكرانيا لصالح كييف.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صحيفة: الأمريكيون يشاركون في القتال إلى جانب كييف
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كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن الأمريكيين المدربين على القتال، إلى جانب الآلاف من الأجانب الآخرين، يشاركون في العمليات العسكرية في أوكرانيا إلى جانب كييف.
وقال جوزيفويتز للصحفيين إن في المجموعة المحددة "أكثر من 190 متطوعًا". يتم استخدام أولئك الذين خدموا سابقًا في القوات المسلحة للمشاركة في الأعمال القتالية. ويشير المنشور إلى أن أعضاء فرقة العمل يانكي يسهلون إيصال الأدوية والمواد الغذائية إلى خطوط القتال في الأجزاء الشرقية والجنوبية من أوكرانيا لصالح كييف.