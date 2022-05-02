https://arabic.sputniknews.com/20220502/علامات-تحذيرية-تشعر-بها-قبل-الإصابة-بالنوبة-القلبية-1061804611.html

علامات تحذيرية تشعر بها قبل الإصابة بالنوبة القلبية

علامات تحذيرية تشعر بها قبل الإصابة بالنوبة القلبية

يرتبط تدفق الدم داخل الأوعية الدموية للإنسان بكفاءة عضلة القلب وقدرتها على الانقباض والانبساط وفقا للمعدلات الطبيعية، وهو ما يعني أن أي خلل في هذا العضو من... 02.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-02T20:59+0000

2022-05-02T20:59+0000

2022-05-02T20:59+0000

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الصحة

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وتعد النوبات القلبية من المشاكل الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة في حال لم يتم علاج مسبباتها مبكرا، حسبما ذكر تقرير لموقع "ويب مد"، الذي أوضح أن هناك مؤشرات يمكن أن تنبئ الإنسان باحتمال تعرضه لمشكلة في القلب قريبا.والنوبة القلبية هي خلل في عمل القلب ينتج عن مشكلة في تدفق الدم عبر الشريان التاجي إلى أحد أجزائه، بحسب الموقع الذي بين أن وجود شعور بعدم الارتياح في منطقة الصدر يعد من أكثر العلامات شيوعا التي تسبق حدوث النوبات القلبية.عدم الراحة في الصدرمن العلامات الأكثر شيوعًا لاحتمالية الإصابة بالنوبة القلبية في المستقبل، لأن انسداد الشريان التاجي يتسبب في الشعور لعدة دقائق بألم أو ضيق أو ضغط في الصدر.ورغم أن المشكلة الصحية واحدة إلا أن أعراضها عند النساء قد تختلف عن الرجال، حيث تشير التقارير الطبيعة إلى أنهن يشعرن بأعراض مثل عسر الهضم والغثيان وآلام المعدة قبل التعرض للنوبات القلبية.ويمكن أن يكون ظهور الألم في أحد الذراعين مقدمة للإصابة بالنوبات القلبية ويظهر ذلك في صعوبة تحريكه، ويضاف إلى ذلك الشعور بالدوار نتيجة تراجع قدرة القلب على ضخ الدم في الأوعية الدموية.ويقول الموقع إن الشعور المفاجئ بالتعب يمكن أن يكون من علامات اقتراب الإصابة بالنوبات القلبية خاصة إذا ارتبط ذلك بممارسة أي نشاط بدني لم يكن يجعلك تشعر بذات التعب في الماضي.

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