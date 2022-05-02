https://arabic.sputniknews.com/20220502/فيديو-يرصد-العقاب-الثلجي-أكبر-أنواع-العقبان-في-العالم-1061803342.html
فيديو يرصد "العقاب الثلجي"... أكبر أنواع العقبان في العالم
فيديو يرصد "العقاب الثلجي"... أكبر أنواع العقبان في العالم
تتميز المناطق القطبية بقسوة مناخها المتجمد وصعوبة تأقلم الكائنات الحية على النجاة بين كثبانها الثلجية، وكافأت الطبيعة الكائنات التي تأقلمت بأعجوبة مع هذه... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T18:29+0000
2022-05-02T18:29+0000
2022-05-02T18:29+0000
نادي الفيديو
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ونشرت قناة "بي بي سي إيرث"، مقطع فيديو يظهر فيه عُقابا ثلجيا ناصع البياص من نوع "جير"، حيث أن الطبيعة المحيطة به تتناسب تماما مع لون ريشه الذي يساعده على التمويه والمباغتة.ويتفرد هذا النوع من العقبان بأنه الأكبر على الإطلاق، حيث يصل وزنه لـ2 كيلوغرامات، كما أن الإناث تفوق الذكور حجما بمقدار الثلث.كما ذكر التقرير المصور، أن هذا الجارح من أسرع الطيور، حيث أنه يستطيع التحليق بسرعة 321 كيلومترا في الساعة.ويظهر ذكر العقاب محلقا في السماء، مراقبا أي طريدة محتملة، حيث وقعت عيناه ثاقبتا النظر على أحد الطيور المائية.وتعد جزيرة "إلزمير" المنعزلة في أقصى شمال كندا، موئل هذه الطيور الفريدة، ويقتصر فصل الربيع فيها على شهر حزيران/يونيو، وفصل الصيف على تموز/يوليو، حيث يعتبر هذا الشهر هو الفرصة الوحيدة للتكاثر، مما يظهر قسوة الحياة هناك.كما تخلل الفيديو مرور قطيع من الذئاب الثلجية البيضاء، والتي تعتبر حيوانات اجتماعية تسير في قطعان تتألف من عدة ذئاب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فيديو يرصد "العقاب الثلجي"... أكبر أنواع العقبان في العالم
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تتميز المناطق القطبية بقسوة مناخها المتجمد وصعوبة تأقلم الكائنات الحية على النجاة بين كثبانها الثلجية، وكافأت الطبيعة الكائنات التي تأقلمت بأعجوبة مع هذه الظروف بصفات فريدة.
ونشرت قناة "بي بي سي إيرث"، مقطع فيديو يظهر فيه عُقابا ثلجيا ناصع البياص من نوع "جير"، حيث أن الطبيعة المحيطة به تتناسب تماما مع لون ريشه الذي يساعده على التمويه والمباغتة.
ويتفرد هذا النوع من العقبان بأنه الأكبر على الإطلاق، حيث يصل وزنه لـ2 كيلوغرامات، كما أن الإناث تفوق الذكور حجما بمقدار الثلث.
كما ذكر التقرير المصور، أن هذا الجارح من أسرع الطيور، حيث أنه يستطيع التحليق بسرعة 321 كيلومترا في الساعة.
ويظهر ذكر العقاب محلقا في السماء، مراقبا أي طريدة محتملة، حيث وقعت عيناه ثاقبتا النظر على أحد الطيور المائية.
وتعد جزيرة "إلزمير" المنعزلة في أقصى شمال كندا، موئل هذه الطيور الفريدة، ويقتصر فصل الربيع فيها على شهر حزيران/يونيو، وفصل الصيف على تموز/يوليو، حيث يعتبر هذا الشهر هو الفرصة الوحيدة للتكاثر، مما يظهر قسوة الحياة هناك.
كما تخلل الفيديو
مرور قطيع من الذئاب الثلجية البيضاء، والتي تعتبر حيوانات اجتماعية تسير في قطعان تتألف من عدة ذئاب.