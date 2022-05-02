https://arabic.sputniknews.com/20220502/فيفا-يعلن-قراره-بشأن-طلب-إعادة-مباراة-منتخبي-مصر-والسنغال-1061800994.html
"فيفا" يعلن قراره بشأن طلب إعادة مباراة منتخبي مصر والسنغال
"فيفا" يعلن قراره بشأن طلب إعادة مباراة منتخبي مصر والسنغال
أمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنغال ونيجيريا بلعب مباراة واحدة دون جماهير، وذلك بعد اضطرابات الجماهير خلال تصفيات كأس العالم 2022 الشهر الماضي. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T16:06+0000
2022-05-02T16:06+0000
2022-05-02T16:08+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103311/27/1033112774_0:95:1008:662_1920x0_80_0_0_4ca0ea851630fab60847e394d07111e9.jpg
صوب المشجعون أشعة الليزر على نجم مصر محمد صلاح وآخرون الذين أهدروا ركلات الترجيح، فيما فازت السنغال في مباراة الإياب في دكار، بحسب وكالة "فرانس برس".وعلى إثر ذلك، قرر "فيفا" تغريم السنغال 175 ألف فرنك سويسري (180 ألف دولار) في عدة حوادث، بما في ذلك اقتحام الملعب، واللافتات الهجومية، والفشل في "ضمان الحفاظ على القانون والنظام في الملعب".أصدر "فيفا" مجموعة من العقوبات في جميع أنحاء العالم بعد دراسة عشرات الحالات من مباريات تصفيات كأس العالم التي لعبت منذ بداية العام.وتعرضت نيجيريا للحرمان من الجماهير من استاد لمباراة واحدة وغرامة قدرها 150 ألف فرنك سويسري بعد أن اقتحمت الجماهير أرض الملعب في أبوجا عقب هزيمتها في الملحق أمام غانا.تعرضت جمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان لعقوبات مماثلة في أعقاب الاضطرابات في مباراتي المغرب وسوريا على التوالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/هل-تعود-فرصة-التأهل-فيفا-يباشر-تحقيقاته-في-مباراة-مصر-والسنغال-1060708938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103311/27/1033112774_0:0:1008:756_1920x0_80_0_0_6a1b653e3c827cecc4a979822d456155.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
"فيفا" يعلن قراره بشأن طلب إعادة مباراة منتخبي مصر والسنغال
16:06 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 16:08 GMT 02.05.2022) تابعنا عبر
أمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنغال ونيجيريا بلعب مباراة واحدة دون جماهير، وذلك بعد اضطرابات الجماهير خلال تصفيات كأس العالم 2022 الشهر الماضي.
صوب المشجعون أشعة الليزر على نجم مصر محمد صلاح وآخرون الذين أهدروا ركلات الترجيح، فيما فازت السنغال في مباراة الإياب في دكار، بحسب وكالة "فرانس برس".
وعلى إثر ذلك، قرر "فيفا
" تغريم السنغال 175 ألف فرنك سويسري (180 ألف دولار) في عدة حوادث، بما في ذلك اقتحام الملعب، واللافتات الهجومية، والفشل في "ضمان الحفاظ على القانون والنظام في الملعب".
أصدر "فيفا" مجموعة من العقوبات في جميع أنحاء العالم بعد دراسة عشرات الحالات من مباريات تصفيات كأس العالم
التي لعبت منذ بداية العام.
وتعرضت نيجيريا للحرمان من الجماهير من استاد لمباراة واحدة وغرامة قدرها 150 ألف فرنك سويسري بعد أن اقتحمت الجماهير أرض الملعب في أبوجا عقب هزيمتها في الملحق أمام غانا.
تعرضت جمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان لعقوبات مماثلة في أعقاب الاضطرابات في مباراتي المغرب وسوريا على التوالي.