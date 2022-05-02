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قبرص تعلن قبول طلبات تعليم اللغة الروسية للعاطلين عن العمل
قبرص تعلن قبول طلبات تعليم اللغة الروسية للعاطلين عن العمل
أعلنت السلطات القبرصية وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية لهيئة تنمية الموارد البشرية القبرصية، اليوم الاثنين، بدء قبول طلبات تعليم اللغة الروسية للمواطنين العاطلين... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T14:52+0000
2022-05-02T14:52+0000
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يقول البيان: "تدعو إدارة الموارد والتنمية البشرية لتقديم الطلبات للمشاركة في خطة التدريب على اللغة الروسية في إطار البرامج التعليمية الحالية للعاطلين عن العمل".وبحسب البيان، "تم تصميم المبادرة لتوسيع آفاق جذب العاطلين عن العمل إلى العمل، حيث يمكن للأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل في سجل الدولة لخدمة التوظيف المشاركة في البرنامج".في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تحدث رئيس قسم العلاقات الخارجية والاقتصادية والدولية بالعاصمة موسكو، سيرغي شيريمين، عن تطور التعاون بين روسيا وقبرص. ووفقا له، فإن التعاون الثنائي في مجال التعليم يبدو واعدًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تنظم روسيا بنشاط العديد من الفعاليات في قبرص، بما في ذلك منتديات الأعمال بمشاركة شركات من موسكو.
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العالم, روسيا, مجتمع

قبرص تعلن قبول طلبات تعليم اللغة الروسية للعاطلين عن العمل

14:52 GMT 02.05.2022
© Sputnik . Sergei Pyatakovكتب اللغة الروسية
كتب اللغة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© Sputnik . Sergei Pyatakov
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أعلنت السلطات القبرصية وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية لهيئة تنمية الموارد البشرية القبرصية، اليوم الاثنين، بدء قبول طلبات تعليم اللغة الروسية للمواطنين العاطلين عن العمل لتوسيع فرصهم في سوق العمل.
يقول البيان: "تدعو إدارة الموارد والتنمية البشرية لتقديم الطلبات للمشاركة في خطة التدريب على اللغة الروسية في إطار البرامج التعليمية الحالية للعاطلين عن العمل".
وبحسب البيان، "تم تصميم المبادرة لتوسيع آفاق جذب العاطلين عن العمل إلى العمل، حيث يمكن للأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل في سجل الدولة لخدمة التوظيف المشاركة في البرنامج".
في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تحدث رئيس قسم العلاقات الخارجية والاقتصادية والدولية بالعاصمة موسكو، سيرغي شيريمين، عن تطور التعاون بين روسيا وقبرص. ووفقا له، فإن التعاون الثنائي في مجال التعليم يبدو واعدًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تنظم روسيا بنشاط العديد من الفعاليات في قبرص، بما في ذلك منتديات الأعمال بمشاركة شركات من موسكو.
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