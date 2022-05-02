https://arabic.sputniknews.com/20220502/كتائب-القسام-تعلن-مسؤوليتها-الكاملة-عن-عملية-سلفيت-في-أرئيل-1061803598.html
"كتائب القسام" تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية "سلفيت" في أرئيل
"كتائب القسام" تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية "سلفيت" في أرئيل
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، مسؤوليتها الكاملة عن تنفيذ عملية "سلفيت"، التي نفذها عناصرها يوم الجمعة... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T18:50+0000
2022-05-02T18:50+0000
2022-05-02T18:50+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وقالت الحركة في بيان لها: "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية التي نفذها مجاهدونا ليل الجمعة 28 رمضان 1443هـ الموافق 29 أبريل/نيسان 2022م فيما يُسمى (أرئيل) المغتصبة من أرض فلسطين".وأوضح البيان أن العملية جاءت رداً على "عدوان الاحتلال الهمجي الغاشم" على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين في ساحاته في "عنجهيةٍ وصلفٍ لم يحسب العدو عواقبه بعد".وأكدت كتائب القسام أن العملية تأتي ضمن سلسلة من عمليات الرد على تدنيس المسجد الأقصى والعدوان عليه، موضحة أنها لن تكون العملية الأخيرة، وفق نص البيان.واختتم البيان: "كتائب القسام إذ تعلن عن هذه العملية النوعية البطولية والتي أربكت منظومات العدو... لتعلن فخرها بمجاهديها أبناء القسام الميامين في الضفة المحتلة الذين لا زالوا يشرعون سيف القدس جنبا إلى جنب مع مقاومي شعبنا في كل بقاع أرضنا المحتلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220430/عملية-أرئيل-ما-تداعيات-تبني-كتائب-شهداء-الأقصى-للهجوم-وتأثيره-على-حركات-المقاومة-الفلسطينية-1061764947.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
"كتائب القسام" تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية "سلفيت" في أرئيل
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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، مسؤوليتها الكاملة عن تنفيذ عملية "سلفيت"، التي نفذها عناصرها يوم الجمعة الماضية، في منطقة أرئيل، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخر، وذلك على خلفية الهجوم على المسجد الأقصى.
وقالت الحركة في بيان لها: "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية التي نفذها مجاهدونا ليل الجمعة 28 رمضان 1443هـ الموافق 29 أبريل/نيسان 2022م فيما يُسمى (أرئيل
) المغتصبة من أرض فلسطين".
وأوضح البيان أن العملية جاءت رداً على "عدوان الاحتلال الهمجي الغاشم" على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين في ساحاته في "عنجهيةٍ وصلفٍ لم يحسب العدو عواقبه بعد".
وأكدت كتائب القسام أن العملية تأتي ضمن سلسلة من عمليات الرد على تدنيس المسجد الأقصى والعدوان عليه، موضحة أنها لن تكون العملية الأخيرة، وفق نص البيان.
واختتم البيان: "كتائب القسام إذ تعلن عن هذه العملية النوعية البطولية والتي أربكت منظومات العدو... لتعلن فخرها بمجاهديها أبناء القسام الميامين في الضفة المحتلة الذين لا زالوا يشرعون سيف القدس جنبا إلى جنب مع مقاومي شعبنا في كل بقاع أرضنا المحتلة".