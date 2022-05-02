https://arabic.sputniknews.com/20220502/لا-يساعد-فقط-كدواء-عدة-طرق-لاستخدام-الأسبرين-في-الحياة-اليومية-1061792722.html

لا يساعد فقط كدواء... عدة طرق لاستخدام الأسبرين في الحياة اليومية

لا يساعد فقط كدواء... عدة طرق لاستخدام الأسبرين في الحياة اليومية

لا يساعد الأسبرين المعروف في تخفيف أعراض الألم والحمى فحسب - بل يمكن أن تكون أقراصه مفيدة في حالات أخرى. 02.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-02T09:00+0000

2022-05-02T09:00+0000

2022-05-02T09:00+0000

علوم

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للتخلص من قشرة الرأس: يمكن علاج قشرة الرأس المزعجة بالأسبرين. اسحق القرص وأضف بعض الشامبو واغسل شعرك بالمزيج. ثم اشطفه جيدًا.للزهور المقطوفة: باقة من الزهور في شقة تهلل وتزين الداخل، لكن لسوء الحظ، لا تدوم طويلاً في الإناء. قم بإذابة قرص الأسبرين في الماء - فهذا سيساعد الأزهار على الوقوف لبضعة أيام أطول.ضد البقع: تتحول الملابس البيضاء إلى اللون الأصفر تحت الإبطين بمرور الوقت - يمكن أن يساعد حمض الساليسيليك الموجود في الأسبرين في التخلص من هذه البقع. اسحق القرص وأضف بعض الماء لعمل عجينة؛ ثم ضعه على البقعة وابقيه لبضع دقائق. اشطف المزيج واغسل ملابسك - من المفترض أن يساعدك. يمكن أن تكون هذه التقنية فعالة أيضًا ضد بقع مزيل العرق المزعجة، حسب موقع "ميديك فوروم".للتخلص من حب الشباب: يوجد حمض الساليسيليك في العديد من منتجات حب الشباب، وباستخدام الأسبرين، يمكنك صنع مثل هذا المنتج التجميلي بنفسك. اصنع مزيجا من كمية صغيرة من الماء وقرصًا مهروسًا، ضعه على البثرة واتركه لبضع دقائق - ثم اشطفه. تصرف بدقة، لا تفرك المنتج ولا تضغط بشدة على الجلد، حتى لا تتسبب في تهيج أكثر.للجلد الخشن: بالإضافة إلى كونه مضادًا للبكتيريا ومفيدًا لحب الشباب، يساعد الأسبرين أيضًا في التخلص من مسمار القدم والجلد الخشن على القدمين. اخلطي خمس أقراص مطحونة مع القليل من عصير الليمون والماء. ضعي المزيج على قدميك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.

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علوم