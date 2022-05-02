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https://arabic.sputniknews.com/20220502/مالي-تعلن-فسخ-المعاهدات-العسكرية-مع-فرنسا-1061805214.html
مالي تعلن فسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا
مالي تعلن فسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا
أعلنت حكومة مالي، الاثنين، فسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا، وذلك في ظل استمرار تدهور العلاقات بين البلدين. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار مالي
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وقالت الحكومة في بيان، اطلعت عليه "سبوتنيك"، إن الحكومة تابعت بأسف، التدهور الكبير في التعاون العسكري مع فرنسا خلال الفترة الماضية. مشيرة إلى أن الجانب الفرنسي قرر بشكل أحادي في 3 و7 يونيو/حزيران 2021، تعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان، دون التشاور مع باماكو.وأضاف البيان أن حكومة مالي في ضوء تلك الأحداث، قررت فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 يوليو/تموز 2014.كما قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقع في 1 و8 مارس/آذار 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 آذار/ مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.واختتم بيان الحكومة المالية قائلا، "إن حكومة جمهورية مالي تؤكد لشركائها استعدادها للتعاون مع جميع دول العالم في ظل الاحترام المتبادل".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/حكومة-مالي-تتهم-فرنسا-بالتجسس-وارتكاب-أعمال-تخريبية-وانتهاك-المجال-الجوي-للبلاد-1061658111.html
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أخبار مالي

مالي تعلن فسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا

22:00 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / ANNIE RISEMBERGرئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا.
رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / ANNIE RISEMBERG
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أعلنت حكومة مالي، الاثنين، فسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا، وذلك في ظل استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.
وقالت الحكومة في بيان، اطلعت عليه "سبوتنيك"، إن الحكومة تابعت بأسف، التدهور الكبير في التعاون العسكري مع فرنسا خلال الفترة الماضية. مشيرة إلى أن الجانب الفرنسي قرر بشكل أحادي في 3 و7 يونيو/حزيران 2021، تعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان، دون التشاور مع باماكو.
وأكد البيان أن الطائرات العسكرية الفرنسية انتهكت مرارا أجواء البلاد، رغم إعلان مالي إنشاء منطقة حظر جوي مؤقتا.
وأضاف البيان أن حكومة مالي في ضوء تلك الأحداث، قررت فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 يوليو/تموز 2014.
كما قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقع في 1 و8 مارس/آذار 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 آذار/ مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
حكومة مالي تتهم فرنسا بالتجسس وارتكاب أعمال تخريبية وانتهاك المجال الجوي للبلاد
27 أبريل, 09:28 GMT
واختتم بيان الحكومة المالية قائلا، "إن حكومة جمهورية مالي تؤكد لشركائها استعدادها للتعاون مع جميع دول العالم في ظل الاحترام المتبادل".
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