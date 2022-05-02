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مصرع 8 أشخاص إثر حريق التهم حيا فقيرا في العاصمة الفلبينية
مصرع 8 أشخاص إثر حريق التهم حيا فقيرا في العاصمة الفلبينية
لقي 8 أشخاص بينهم ستة أطفال، مصرعهم في حريق شبّ، اليوم الاثنين، في حي فقير في العاصمة الفلبينية مانيلا. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T06:45+0000
2022-05-02T06:45+0000
الفلبين
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع نحو الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي في الطابق الثاني من منزل بحيّ فقير مكتظ يقع في حرم جامعة الفلبين الهائل.ونقلت الوكالة عن المسؤول في جهاز الإطفاء غريغ بيشايدا أن فرق الإطفاء كانت بحاجة إلى ساعتين لإخماد الحريق الذي أتى على 80 منزلا. وتم فتح تحقيق بهدف الكشف عن أسباب الحريق.وذكر أن سكان الحي وجدوا أنفسهم محاصرين داخل مساكنهم المبنية بمواد خفيفة، بسبب انتشار النيران بشكل سريع.يعيش أكثر من 13 مليون شخص في العاصمة الفلبينية المزدحمة بالسكان، بينهم عشرات الآلاف في أحياء فقيرة شديدة الاكتظاظ حيث تندلع حرائق بشكل متكرر.وانتقل عدد كبير من سكان الريف إلى مانيلا على أمل إيجاد فرصة عمل هربا من الفقر في مناطقهم.
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الفلبين

مصرع 8 أشخاص إثر حريق التهم حيا فقيرا في العاصمة الفلبينية

06:45 GMT 02.05.2022
© AP Photo / Ignacio Munozحريق هائل يلتهم 100 منزل في مدينة ايكويكو، تشيلي 10 يناير 2022
حريق هائل يلتهم 100 منزل في مدينة ايكويكو، تشيلي 10 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Ignacio Munoz
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لقي 8 أشخاص بينهم ستة أطفال، مصرعهم في حريق شبّ، اليوم الاثنين، في حي فقير في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع نحو الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي في الطابق الثاني من منزل بحيّ فقير مكتظ يقع في حرم جامعة الفلبين الهائل.
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ونقلت الوكالة عن المسؤول في جهاز الإطفاء غريغ بيشايدا أن فرق الإطفاء كانت بحاجة إلى ساعتين لإخماد الحريق الذي أتى على 80 منزلا. وتم فتح تحقيق بهدف الكشف عن أسباب الحريق.
وذكر أن سكان الحي وجدوا أنفسهم محاصرين داخل مساكنهم المبنية بمواد خفيفة، بسبب انتشار النيران بشكل سريع.
يعيش أكثر من 13 مليون شخص في العاصمة الفلبينية المزدحمة بالسكان، بينهم عشرات الآلاف في أحياء فقيرة شديدة الاكتظاظ حيث تندلع حرائق بشكل متكرر.
وانتقل عدد كبير من سكان الريف إلى مانيلا على أمل إيجاد فرصة عمل هربا من الفقر في مناطقهم.
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