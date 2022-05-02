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ملك المغرب يصدر عفوا عن سجناء في قضايا إرهاب
ملك المغرب يصدر عفوا عن سجناء في قضايا إرهاب
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص المحكومين في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب"، بمناسبة عيد الفطر. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T10:09+0000
2022-05-02T10:09+0000
أخبار المغرب اليوم
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وقالت وزارة العدل في بيان، مساء الأحد، إن مجموعة من 29 محكوما في "قضايا الإرهاب أو التطرّف" قد شملهم العفو، بحسب وكالة "فرانس برس".وأوضح البيان أن عفو العاهل المغربي شملهم بعد أن أعلنوا بشكل رسمي "تشبّثهم بثوابت الأمّة ومقدّساتها وبالمؤسّسات الوطنيّة، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجّهاتهم الفكريّة، ونبذهم للتطرّف والإرهاب".وأوضح البيان أن "العفو مما تبقّى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 23 نزيلا". منذ 2002، اعتقلت السلطات المغربية أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خليّة من المتطرفين، حسب أرقام رسميّة.وفي المجمل، أصدر العاهل الغربي عفوا بمناسبة عيد الفطر عن 958 شخصا.
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أخبار المغرب اليوم

ملك المغرب يصدر عفوا عن سجناء في قضايا إرهاب

10:09 GMT 02.05.2022
© AP Photo / Uncreditedملك المغرب
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Uncredited
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أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص المحكومين في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب"، بمناسبة عيد الفطر.
وقالت وزارة العدل في بيان، مساء الأحد، إن مجموعة من 29 محكوما في "قضايا الإرهاب أو التطرّف" قد شملهم العفو، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وأوضح البيان أن عفو العاهل المغربي شملهم بعد أن أعلنوا بشكل رسمي "تشبّثهم بثوابت الأمّة ومقدّساتها وبالمؤسّسات الوطنيّة، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجّهاتهم الفكريّة، ونبذهم للتطرّف والإرهاب".
وأوضح البيان أن "العفو مما تبقّى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 23 نزيلا".
منذ 2002، اعتقلت السلطات المغربية أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خليّة من المتطرفين، حسب أرقام رسميّة.
وفي المجمل، أصدر العاهل الغربي عفوا بمناسبة عيد الفطر عن 958 شخصا.
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