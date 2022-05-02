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https://arabic.sputniknews.com/20220502/هبوط-أسعار-النفط-وسط-مخاوف-بشأن-الطلب-الصيني-1061799640.html
هبوط أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني
هبوط أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني
انخفضت أسعار النفط جنبا إلى جنب مع الأسهم العالمية، حيث هددت الإجراءات الصينية الصارمة للحد من تفشي "كوفيد 19" بضربة أخرى للنشاط الاقتصادي والعوامل المغذية... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T15:06+0000
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اقتصاد
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وخلال منتصف التعاملات اليوم، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 3.2% إلى 103.73 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.4% إلى 101.11 دولار للبرميل، بحسب "بلومبيرغ".أظهرت البيانات انكماشا اقتصاديا حادا في أكبر مستورد للنفط في العالم، والتي تجاوزت التقارير حول سعي أوروبا إلى كبح مشتريات النفط الخام من روسيا.من المقرر أن تغلق بكين الصالات الرياضية ودور السينما خلال عطلة العمال التي تستمر حتى الأربعاء، وستبقي شنغهاي إجراءات مكافحة الفيروس في مكانها.قال أولي سلوث هانسن، رئيس أبحاث السلع في "ساكسو بنك": "مخاوف النمو في الصين هي محرك رئيسي، تأتي على رأس معنويات النفور العام من المخاطرة وإشارات إلى أن أسعار الوقود المرتفعة تتسبب بالفعل في تدمير الطلب".
https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-3-دول-أوروبية-تسحب-حق-النقض-ضد-حظر-الاتحاد-الأوروبي-على-النفط-الروسي-1061793024.html
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اقتصاد

هبوط أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني

15:06 GMT 02.05.2022
© Sputnikحركة أسعار النفط والغاز
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© Sputnik
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انخفضت أسعار النفط جنبا إلى جنب مع الأسهم العالمية، حيث هددت الإجراءات الصينية الصارمة للحد من تفشي "كوفيد 19" بضربة أخرى للنشاط الاقتصادي والعوامل المغذية للطلب.
وخلال منتصف التعاملات اليوم، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 3.2% إلى 103.73 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.4% إلى 101.11 دولار للبرميل، بحسب "بلومبيرغ".
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
إعلام: 3 دول أوروبية تسحب حق النقض ضد حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
09:14 GMT
أظهرت البيانات انكماشا اقتصاديا حادا في أكبر مستورد للنفط في العالم، والتي تجاوزت التقارير حول سعي أوروبا إلى كبح مشتريات النفط الخام من روسيا.
من المقرر أن تغلق بكين الصالات الرياضية ودور السينما خلال عطلة العمال التي تستمر حتى الأربعاء، وستبقي شنغهاي إجراءات مكافحة الفيروس في مكانها.
قال أولي سلوث هانسن، رئيس أبحاث السلع في "ساكسو بنك": "مخاوف النمو في الصين هي محرك رئيسي، تأتي على رأس معنويات النفور العام من المخاطرة وإشارات إلى أن أسعار الوقود المرتفعة تتسبب بالفعل في تدمير الطلب".
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