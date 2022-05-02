https://arabic.sputniknews.com/20220502/هل-تكشف-الأيام-القادمة-السر-في--مصنع-آزوفستال-بماريوبول-1061795840.html
هل تكشف الأيام المقبلة السر في مصنع "آزوفستال" بماريوبول؟
هل تكشف الأيام المقبلة السر في مصنع "آزوفستال" بماريوبول؟
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سلطات كييف ترغب بشكل هستيري لإخراج المسلحين من مصنع "آزوفستال" وإرسالهم إلى أوكرانيا لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T11:14+0000
2022-05-02T11:14+0000
2022-05-02T11:14+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1061795788_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_db3f7fb808f71a2c9ee5bb5fafa0f8b1.png
هل تكشف الأيام القادمة السر في مصنع "آزوفستال" بماريوبول؟
هل تكشف الأيام القادمة السر في مصنع "آزوفستال" بماريوبول؟
يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل د. عمار قناه، في حديث لبرنامج " حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1061795788_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_8a14c8e77e47ae91e847000ec920bf0c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
هل تكشف الأيام المقبلة السر في مصنع "آزوفستال" بماريوبول؟
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سلطات كييف ترغب بشكل هستيري لإخراج المسلحين من مصنع "آزوفستال" وإرسالهم إلى أوكرانيا لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط من جيوش دول غربية في أوكرانيا، وربما يكونون ضباطا بالوكالة في الجيوش الغربية إلى جانب الراديكاليين الأوكرانيين.
يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل د. عمار قناه، في حديث لبرنامج " حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" نعم لقد رأينا الكثير من الاهتمام المبالغ فيه، فيما يتعلق بالمحاصرين في مصنع "آزوفستال"، وهي مدعاة لطرح الكثير من الأسئلة بخصوص هذه المنطقة، وخاصة عن الهوية الحقيقية لهؤلاء المحاصرين".
وأشار قناه إلى أنه "كانت هناك العديد من الفرضيات، من أنهم مرتزقة من دول أجنبية غربية، منخرطون في المسألة العسكرية، أو أنهم من الممكن جدا من الخبراء الذين عملوا في المختبرات البيولوجية في تلك المنطقة، وخاصة في منطقة مصنع "آزوفستال"، وذلك أن هذا المصنع يتمتع بالكثير من السمات التي تعطيه الاحتياطات الأمنية العالية، ويمكن للخبراء إجراء الكثير من التجارب في الداخل. وربما الأيام القادمة ستكشف سر وحقيقة هؤلاء الأشخاص".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..