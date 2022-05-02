عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220502/هل-دخلت-الحرب-ضد-حزب-العمال-الكردستاني-مرحلة-جديدة-من-الصراع--1061795285.html
هل دخلت الحرب ضد حزب العمال الكردستاني مرحلة جديدة من الصراع
هل دخلت الحرب ضد حزب العمال الكردستاني مرحلة جديدة من الصراع
اشتبك الجيش العراقي مع عناصر من وحدات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكردستاني شمالي قضاء سنجار، وإن دوي انفجارات لم تعرف طبيعتها رافقت الاشتباكات المسلحة،... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T10:57+0000
2022-05-02T10:57+0000
راديو
هموم عراقية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1061795105_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_8284205008c007a69311bb3fad53bc24.png
هل دخلت الحرب ضد حزب العمال الكردستاني مرحلة جديدة من الصراع
هل دخلت الحرب ضد حزب العمال الكردستاني مرحلة جديدة من الصراع
فيما كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، في تصريح لوكالة "المعلومة"، أمس الأحد، عن وصول تعزيزات عسكرية تركية كبيرة لشمال العراق، مبينا أن التعزيزات وصلت بصحبة آليات هندسية ومدرعات لإقامة قواعد دائمة في محافظتي أربيل ودهوك.فهل دخل الجيش العراقي على محور الصراع بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، رئيس المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية، الدكتور معتز محي عبد الحميد:وأضاف عبد الحميدالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1061795105_114:0:1047:700_1920x0_80_0_0_1a7bcf7f72296f0b1721cd2325355c6e.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, هموم عراقية, аудио

هل دخلت الحرب ضد حزب العمال الكردستاني مرحلة جديدة من الصراع

10:57 GMT 02.05.2022
هل دخلت الحرب ضد حزب العمال الكردستاني مرحلة جديدة من الصراع
تابعنا عبرTelegram
ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
كل المواضيع
اشتبك الجيش العراقي مع عناصر من وحدات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكردستاني شمالي قضاء سنجار، وإن دوي انفجارات لم تعرف طبيعتها رافقت الاشتباكات المسلحة، حسبما أفادت به وسائل إعلام عراقية.
فيما كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، في تصريح لوكالة "المعلومة"، أمس الأحد، عن وصول تعزيزات عسكرية تركية كبيرة لشمال العراق، مبينا أن التعزيزات وصلت بصحبة آليات هندسية ومدرعات لإقامة قواعد دائمة في محافظتي أربيل ودهوك.
فهل دخل الجيش العراقي على محور الصراع بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، رئيس المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية، الدكتور معتز محي عبد الحميد:

"يبدو أن الخطط العسكرية التركية القديمة باتت لا تتلاءم ومسألة تمدد حزب العمال الكردستاني في مناطق جديدة، فبعد أن كانت عناصر الحزب محصورة في جبال قنديل، أصبحت اليوم تتواجد في سنجار وضواحيها، الأمر الذي دفع بالقوات التركية للبحث عن استراتيجية جديدة لها في مسألة الحد من نشاط وتمدد الحزب، لذا تقوم تركيا بإيجاد قواعد أخرى عدا قاعدة بعشيقة لمحاصرة مسلحي الحزب في كردستان العراق، وأعتقد أن الضوء الأخضر قد مُنح لتركيا من حكومتي إقليم كردستان وبغداد، وهذا واضح من خلال اكتفاء الحكومتين بالتنديد والاستنكار ضد عمليات الجيش التركي التي تهدف إلى منع وصول هجمات حزب العمال الكردستاني إلى الأراضي التركية، وبذلك نرى أن تركيا تقوم اليوم بتغيير استراتيجيتها في قتال الحزب من خلال الحصول على قواعد عسكرية جديدة".

وأضاف عبد الحميد
"حاولت الحكومة العراقية الزج بقواتها المسلحة في إقليم سنجار، إلا أنها جوبهت برفض شديد من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي أدى إلى حصول اشتباكات عنيفة بين الطرفين، مما دفع بالقوات العراقية إلى الانسحاب باتجاه مناطق أخرى وعدم تطبيق اتفاق سنجار القاضي بانسحاب عناصر الحزب من القضاء، لذا تنظر تركيا إلى الحكومة العراقية باعتبارها لا تستطيع السيطرة على تمدد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وتركيا تتمسك بهذا الموضوع كي تقوم بعملية القضاء على الحزب المعارض لها، وقيامها بإنشاء قواعد عسكرية جاء بعد أن تيقنت أنقرة بوجود قدرة قتالية عند مقاتلي حزب العمال الكردستاني، فتركيا ما زالت غير قادرة على الحد من نشاط الحزب".
التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала