عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-عدد-الأشخاص-الذين-تم-إجلاؤهم-من-أراضي-آزوفستال-1061794409.html
وزارة الدفاع الروسية تعلن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أراضي "آزوفستال"
وزارة الدفاع الروسية تعلن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أراضي "آزوفستال"
قالت وزارة الدفاع الروسية: "في 30 أبريل، غادر 25 شخصًا المنازل المجاورة لمصنع "آزوفستال"، كما غادر 21 شخصًا آخر المصنع نفسه"، مشيرة إلى أن "جميع الأشخاص،... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T10:29+0000
2022-05-02T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061320373_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_9b4ab1a3b530bca5e1e8669547de83c7.jpg
قالت وزارة الدفاع الروسية: "في 30 أبريل، غادر 25 شخصًا المنازل المجاورة لمصنع "آزوفستال"، كما غادر 21 شخصًا آخر المصنع نفسه"، مشيرة إلى أن "جميع الأشخاص، البالغ عددهم 46 شخصًا، قرروا طواعية البقاء في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "في الأول من مايو، تم إنقاذ 80 مدنياً آخرين احتجزهم القوميون المتطرفون الأوكرانيون من أراضي المصنع، وتم توفير السكن والطعام والمساعدات الطبية اللازمة لـ 11 مواطناً تم إطلاق سراحهم وقرروا طواعية البقاء في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنه من بين جميع المواطنين الذين تم إجلاؤهم من أراضي آزوفستال، "قرر 69 شخصًا المغادرة إلى المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف، وتم تسليمهم إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي الوقت الحالي، جزء من القافلة غادر في اتجاه مدينة زابوروجيه".وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الروسية تضمن سلامة الرتل الإنساني من المدنيين الذين تم إجلاؤهم من أراضي مصنع آزوفستال إلى الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
https://arabic.sputniknews.com/20220501/الدفاع-الروسية-إنقاذ-80-مدنيا-كانوا-محتجزين-في-مصنع-آزوفستال-1061783415.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061320373_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_df29398c9a591c57561400cb273303f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

وزارة الدفاع الروسية تعلن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أراضي "آزوفستال"

10:29 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 02.05.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الدفاع الروسية: "في 30 أبريل، غادر 25 شخصًا المنازل المجاورة لمصنع "آزوفستال"، كما غادر 21 شخصًا آخر المصنع نفسه"، مشيرة إلى أن "جميع الأشخاص، البالغ عددهم 46 شخصًا، قرروا طواعية البقاء في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "في الأول من مايو، تم إنقاذ 80 مدنياً آخرين احتجزهم القوميون المتطرفون الأوكرانيون من أراضي المصنع، وتم توفير السكن والطعام والمساعدات الطبية اللازمة لـ 11 مواطناً تم إطلاق سراحهم وقرروا طواعية البقاء في جمهورية دونيتسك الشعبية".
القوات المسحلة الروسية تقيس مستوى الإشعاع النووي في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: إنقاذ 80 مدنيا كانوا محتجزين في مصنع "آزوفستال"
أمس, 15:59 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنه من بين جميع المواطنين الذين تم إجلاؤهم من أراضي آزوفستال، "قرر 69 شخصًا المغادرة إلى المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف، وتم تسليمهم إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي الوقت الحالي، جزء من القافلة غادر في اتجاه مدينة زابوروجيه".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الروسية تضمن سلامة الرتل الإنساني من المدنيين الذين تم إجلاؤهم من أراضي مصنع آزوفستال إلى الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала