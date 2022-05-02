https://arabic.sputniknews.com/20220502/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-عدد-الأشخاص-الذين-تم-إجلاؤهم-من-أراضي-آزوفستال-1061794409.html

وزارة الدفاع الروسية تعلن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أراضي "آزوفستال"

وزارة الدفاع الروسية تعلن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أراضي "آزوفستال"

قالت وزارة الدفاع الروسية: "في 30 أبريل، غادر 25 شخصًا المنازل المجاورة لمصنع "آزوفستال"، كما غادر 21 شخصًا آخر المصنع نفسه"، مشيرة إلى أن "جميع الأشخاص،... 02.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-02T10:29+0000

2022-05-02T10:29+0000

2022-05-02T10:30+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية: "في 30 أبريل، غادر 25 شخصًا المنازل المجاورة لمصنع "آزوفستال"، كما غادر 21 شخصًا آخر المصنع نفسه"، مشيرة إلى أن "جميع الأشخاص، البالغ عددهم 46 شخصًا، قرروا طواعية البقاء في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "في الأول من مايو، تم إنقاذ 80 مدنياً آخرين احتجزهم القوميون المتطرفون الأوكرانيون من أراضي المصنع، وتم توفير السكن والطعام والمساعدات الطبية اللازمة لـ 11 مواطناً تم إطلاق سراحهم وقرروا طواعية البقاء في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنه من بين جميع المواطنين الذين تم إجلاؤهم من أراضي آزوفستال، "قرر 69 شخصًا المغادرة إلى المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف، وتم تسليمهم إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي الوقت الحالي، جزء من القافلة غادر في اتجاه مدينة زابوروجيه".وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الروسية تضمن سلامة الرتل الإنساني من المدنيين الذين تم إجلاؤهم من أراضي مصنع آزوفستال إلى الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

https://arabic.sputniknews.com/20220501/الدفاع-الروسية-إنقاذ-80-مدنيا-كانوا-محتجزين-في-مصنع-آزوفستال-1061783415.html

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