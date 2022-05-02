https://arabic.sputniknews.com/20220502/وزيرة-فرنسية-الاتحاد-الأوروبي-يعد-حزمة-جديدة-من-العقوبات-على-روسيا--1061798180.html
وزيرة فرنسية: الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات على روسيا
وزيرة فرنسية: الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات على روسيا
كشفت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسي، باربارا بومبيلي، أن الاتحاد الأوروبي يعد حاليا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا لكن ليست مدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T13:34+0000
2022-05-02T13:34+0000
2022-05-02T13:34+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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باريس - سبوتنيك. جاءت تصريحات الوزيرة الفرنسية، خلال لقاء صحفي في العاصمة البلجيكية، بروكسل.وقالت الوزيرة: "جاري إعداد حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، لكن لن تكون موضوع النقاش في مجلس وزراء الطاقة، اليوم الاثنين، هذا الملف سيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة".وأوضحت وزيرة الانتقال البيئي أن اللقاء اليوم سوف يركز بشكل رئيسي على ملف الغاز.بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعّد الغرب ضغط العقوبات على موسكو.وأثرت الإجراءات التقييدية في المقام الأول على القطاع المصرفي ومنتجات التكنولوجيا الفائقة.وأعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا. ووصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية، لكنه شدد على استعداده لمثل هذا التطور في الأحداث.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/لافروف-روسيا-لا-تستخدم-المرتزقة-في-أوكرانيا-1061746303.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزيرة فرنسية: الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات على روسيا
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كشفت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسي، باربارا بومبيلي، أن الاتحاد الأوروبي يعد حاليا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا لكن ليست مدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء الطاقة المزمع عقده اليوم الاثنين.
باريس - سبوتنيك. جاءت تصريحات الوزيرة الفرنسية، خلال لقاء صحفي في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
وقالت الوزيرة: "جاري إعداد حزمة جديدة من العقوبات على روسيا
، لكن لن تكون موضوع النقاش في مجلس وزراء الطاقة، اليوم الاثنين، هذا الملف سيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة".
وأوضحت وزيرة الانتقال البيئي أن اللقاء اليوم سوف يركز بشكل رئيسي على ملف الغاز.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعّد الغرب ضغط العقوبات على موسكو.
وأثرت الإجراءات التقييدية في المقام الأول على القطاع المصرفي ومنتجات التكنولوجيا الفائقة.
وأعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا. ووصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية، لكنه شدد على استعداده لمثل هذا التطور في الأحداث.