https://arabic.sputniknews.com/20220502/وزير-الدفاع-الروسي-يبحث-مع-نظيره-التركي-هاتفيا-الوضع-في-أوكرانيا-1061801712.html
وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره التركي هاتفيا الوضع في أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره التركي هاتفيا الوضع في أوكرانيا
ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره التركي خلوصي أكار، الوضع في أوكرانيا عبر الهاتف، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الاثنين. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T16:34+0000
2022-05-02T16:34+0000
2022-05-02T16:34+0000
روسيا
العالم
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يقول بيان الدفاع الروسية: "بمبادرة من الجانب التركي، أجريت اليوم محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره التركي خلوصي أكار".وأضاف: "خلال المحادثات، تمت مناقشة الوضع الحالي في أوكرانيا، بما في ذلك القضايا الإنسانية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره التركي هاتفيا الوضع في أوكرانيا
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ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره التركي خلوصي أكار، الوضع في أوكرانيا عبر الهاتف، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الاثنين.
يقول بيان الدفاع الروسية: "بمبادرة من الجانب التركي، أجريت اليوم محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره التركي خلوصي أكار".
وأضاف: "خلال المحادثات، تمت مناقشة الوضع الحالي في أوكرانيا، بما في ذلك القضايا الإنسانية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.