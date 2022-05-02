https://arabic.sputniknews.com/20220502/وزير-النفط-الإيراني-يزور-فنزويلا-لتوقيع-صفقات-في-مجال-الطاقة-1061789451.html
وزير النفط الإيراني يزور فنزويلا لتوقيع صفقات في مجال الطاقة
وزير النفط الإيراني يزور فنزويلا لتوقيع صفقات في مجال الطاقة
يزور وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، فنزويلا وذلك بهدف زيارة المنشآت النفطية وتوقيع اتفاقات في مجال الطاقة بين البلدين. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T04:03+0000
2022-05-02T04:03+0000
2022-05-02T04:03+0000
أخبار إيران
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وبحسب وكالة بلومبرغ، التي أشارت إلى مصادر مطلعة "وصل أوجي بصحبة أكثر من 10 مندوبين إلى كاراكاس السبت. وزار أوجي ووفده مجمع معالجة النفط "باراغوانا" غرب فنزويلا بصحبة مدير الشركة الفنزويلية للنفط.. ومن المرتقب أن يوقع الطرفان اتفاقات في مجال الطاقة".وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الإيراني منذ عام 2018 بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في 2015.وأعلنت واشنطن آنذاك، عن سعيها لتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر من خلال العقوبات ضد الشركات الخاصة والجهات الحكومية المتعاونة مع طهران.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/وكالة-سلطان-عمان-يدعو-الرئيس-الإيراني-لزيارة-مسقط-1061789344.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
وزير النفط الإيراني يزور فنزويلا لتوقيع صفقات في مجال الطاقة
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يزور وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، فنزويلا وذلك بهدف زيارة المنشآت النفطية وتوقيع اتفاقات في مجال الطاقة بين البلدين.
وبحسب وكالة بلومبرغ، التي أشارت إلى مصادر مطلعة "وصل أوجي بصحبة أكثر من 10 مندوبين
إلى كاراكاس السبت. وزار أوجي ووفده مجمع معالجة النفط "باراغوانا" غرب فنزويلا بصحبة مدير الشركة الفنزويلية للنفط.. ومن المرتقب أن يوقع الطرفان اتفاقات في مجال الطاقة".
تجدر الإشارة إلى أن إيران وفنزويلا، اللتين تواجهان عقوبات أمريكية صارمة، ترتبطان بعلاقات تعاون وثيق في مختلف المجالات على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك تبادل البنزين والمواد الكيميائية.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الإيراني منذ عام 2018 بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في 2015.
وأعلنت واشنطن آنذاك، عن سعيها لتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر من خلال العقوبات ضد الشركات الخاصة والجهات الحكومية المتعاونة مع طهران.