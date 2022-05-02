https://arabic.sputniknews.com/20220502/وكالة-سلطان-عمان-يدعو-الرئيس-الإيراني-لزيارة-مسقط-1061789344.html
وكالة: سلطان عمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة مسقط
وكالة: سلطان عمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة مسقط
قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، إن سلطان عمان هيثم بن طارق وجه دعوة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية، إبراهيم رئيسي لزيارة مسقط. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T03:26+0000
2022-05-02T03:26+0000
2022-05-02T03:26+0000
أخبار إيران
أخبار عمان
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وأشارت الوكالة إلى أن تلك الدعوة جاءت خلال اتصال هاتفي جرى مساء الأحد، هنأ خلاله رئيسي سلطان عمان وحكومة وشعب بلاده بعيد الفطر السعيد.بدورها، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك بين الزعيمين ولكنها لم تشر إلى دعوة سلطان عمان، للرئيس الإيراني لزيارة مسقط.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار عمان
وكالة: سلطان عمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة مسقط
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قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، إن سلطان عمان هيثم بن طارق وجه دعوة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية، إبراهيم رئيسي لزيارة مسقط.
وأشارت الوكالة
إلى أن تلك الدعوة جاءت خلال اتصال هاتفي جرى مساء الأحد، هنأ خلاله رئيسي سلطان عمان وحكومة وشعب بلاده بعيد الفطر السعيد.
بدورها، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية
إلى تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك بين الزعيمين ولكنها لم تشر إلى دعوة سلطان عمان، للرئيس الإيراني لزيارة مسقط.