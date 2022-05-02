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وكالة: سلطان عمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة مسقط
وكالة: سلطان عمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة مسقط
قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، إن سلطان عمان هيثم بن طارق وجه دعوة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية، إبراهيم رئيسي لزيارة مسقط. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T03:26+0000
2022-05-02T03:26+0000
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أخبار عمان
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وأشارت الوكالة إلى أن تلك الدعوة جاءت خلال اتصال هاتفي جرى مساء الأحد، هنأ خلاله رئيسي سلطان عمان وحكومة وشعب بلاده بعيد الفطر السعيد.بدورها، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك بين الزعيمين ولكنها لم تشر إلى دعوة سلطان عمان، للرئيس الإيراني لزيارة مسقط.
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أخبار إيران, أخبار عمان

وكالة: سلطان عمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة مسقط

03:26 GMT 02.05.2022
© AP Photo / Oman TV 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Oman TV
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قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، إن سلطان عمان هيثم بن طارق وجه دعوة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية، إبراهيم رئيسي لزيارة مسقط.
وأشارت الوكالة إلى أن تلك الدعوة جاءت خلال اتصال هاتفي جرى مساء الأحد، هنأ خلاله رئيسي سلطان عمان وحكومة وشعب بلاده بعيد الفطر السعيد.
بدورها، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك بين الزعيمين ولكنها لم تشر إلى دعوة سلطان عمان، للرئيس الإيراني لزيارة مسقط.
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