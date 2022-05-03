https://arabic.sputniknews.com/20220503/أنصار-الله-تنفي-صلتها-بـ-163-محتجزا-أعلن-التحالف-العربي-إطلاق-سراحهم-1061819610.html

"أنصار الله" تنفي صلتها بـ 163 محتجزا أعلن التحالف العربي إطلاق سراحهم

"أنصار الله" تنفي صلتها بـ 163 محتجزا أعلن التحالف العربي إطلاق سراحهم

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، عدم صلتها بمحتجزين أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأسبوع الماضي، عزمه إطلاق سراحهم وفق مبادرة إنسانية... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T14:50+0000

2022-05-03T14:50+0000

2022-05-03T14:50+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر": "بعد زعم السعودية تقديم مبادرة للإفراج عن بعض من أسرانا، تبلّغنا بكشف يتضمن عدداً من الأسماء خلاف ما أعلنت، وأكثر من ذلك أنهم ليسوا من أسرانا وغير معروفين لدينا".وأضاف: "بدورنا أبلغنا الصليب الأحمر أننا غير معنيين بهم، وعلى دول العدوان التوقف عن المتاجرة والمزايدة بملف هو إنساني بامتياز".ويوم الخميس الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 أسيرا من أسرى "الحوثيين" الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة".وذكر المالكي، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "القرار جاء كمبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية".وأشار إلى أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ 163 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء".وأكد أن "ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدًا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية".وفي 27 مارس/ آذار الماضي، كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، عبر "تويتر"، عن التوصل إلى توافق مع "أنصار الله" عبر مكتب المبعوث الأممي لإنجاز أكبر صفقة تبادل أسرى بين أطراف النزاع في اليمن منذ اندلاع الصراع، تشمل 2223 أسيرا من الطرفين بينهم 19 من قوات التحالف العربي، وقائدان بارزان من القوات الحكومية.وأوضح المسؤول الحكومي، أن الاتفاق يتضمن إطلاق "أنصار الله" 823 أسيرا لديها، منهم 800 تابعون لقوات الحكومة و16 أسيرا سعوديا وثلاثة سودانيين من قوات التحالف العربي، بالإضافة إلى شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، وكذا شقيق ونجل قائد قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة العميد طارق محمد عبد الله صالح، مقابل إطلاق الحكومة سراح 1400 أسير تابعين للجماعة.وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول قبل الماضي، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيرا ومعتقلاً بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان أواخر سبتمبر/أيلول قبل الماضي.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله