https://arabic.sputniknews.com/20220503/أوبك-تزيد-إنتاج-النفط-بشكل-طفيف-لتعويض-انخفاض-إنتاج-بعض-أعضائها-1061810133.html

"أوبك" تزيد إنتاج النفط بشكل طفيف لتعويض انخفاض إنتاج بعض أعضائها

"أوبك" تزيد إنتاج النفط بشكل طفيف لتعويض انخفاض إنتاج بعض أعضائها

أكدت تقارير صحفية أن زيادة إنتاج نفط في منظمة "أوبك"، في أبريل/نيسان، أقل من الارتفاع المخطط له بموجب اتفاق مع الحلفاء، حيث عوضت الانخفاضات في إنتاج ليبيا... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T08:23+0000

2022-05-03T08:23+0000

2022-05-03T08:23+0000

اقتصاد

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ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ضخت 28.58 مليون برميل يوميا في أبريل بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق وأقل من 254 ألف برميل يوميا المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وكان أكبر انخفاض للإنتاج في ليبيا، التي فقدت في أبريل أكثر من 550 ألف برميل يوميا من الإغلاق على الحقول والمحطات، كما أن الإنتاج النيجيري سجل انخفاضا 40 ألف برميل يوميا مع انخفاض الصادرات عن مارس/آذار، بحسب وكالة "شفق نيوز" العراقية.حدت هذه الانقطاعات من الزيادة في إنتاج أوبك حيث تبع كبار المنتجين زيادة تعهدهم في المعروض، ووجد المسح أن أكبر زيادة في أبريل بلغت 100 ألف برميل يوميا جاءت من السعودية، تلاها العراق حيث كانت الزيادة الشهرية في الإنتاج بمقدار 80 ألف برميل يوميا.واتبعت الإمارات العربية المتحدة الحصة المرتفعة وزادت 40 ألف برميل يوميا في حين زاد إنتاج الكويت عشرة آلاف برميل يوميا.وخلص المسح إلى أن إيران، المستثناة أيضًا من إجراء تخفيضات في الإنتاج، كانت تشحن المزيد إلى الصين في عام 2022 وارتفع الإنتاج في أبريل، حتى في الوقت الذي لم تتوصل فيه المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية إلى اتفاق.ووجد المسح أن الإنتاج انخفض أو لم يزد في أنغولا وغينيا الاستوائية والغابون، بسبب نقص القدرة على إنتاج المزيد.ودعت الاتفاقية إلى زيادة 400 ألف برميل يوميا في أبريل من جميع أعضاء أوبك +، منها نحو 254 ألف برميل يوميا يتقاسمها منتجي أوبك العشرة الذين يشملهم الاتفاق، نتيجة لذلك، يضخ أعضاء أوبك العشرة أقل بكثير مما دعا إليه الاتفاق.

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https://arabic.sputniknews.com/20220412/أوبك-تكشف-حجم-الزيادة-في-أسعار-النفط-خلال-شهر-مارس-1061126764.html

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اقتصاد