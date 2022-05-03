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https://arabic.sputniknews.com/20220503/إسبانيا-تتخلص-من-ثمر-البرتقال-بهذه-الطريقة-فيديو-1061818654.html
إسبانيا تتخلص من ثمر البرتقال بهذه الطريقة... فيديو
إسبانيا تتخلص من ثمر البرتقال بهذه الطريقة... فيديو
تنتشر في مدينة فالنسيا الإسبانية أشجار البرتقال على طول العديد من الشوارع. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T14:21+0000
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العالم
إسبانيا
برتقال
نادي الفيديو
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ولسوء الحظ، يعد هذا النوع المعين من البرتقال مر وحامض، وليس مخصصا للاستهلاك، بل للتزيين فقط.ويظهر مقطع فيديو نشر على "يوتيوب"، كيف تقوم الجرارات بالعمل على التخفيف من نفايات الشوارع الناجمة عن تلك الأشجار، عن طريق نشر أجنحة عملاقة لاصطياد ثمر البرتقال المتساقط إثر هز الشجرة بقوة.
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العالم, إسبانيا, برتقال, نادي الفيديو

إسبانيا تتخلص من ثمر البرتقال بهذه الطريقة... فيديو

14:21 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 14:35 GMT 03.05.2022)
CC BY-SA 3.0 / Raffi Kojian / Gardenology"كومكفات" - البرتقال الذهبي
كومكفات - البرتقال الذهبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Raffi Kojian / Gardenology
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تنتشر في مدينة فالنسيا الإسبانية أشجار البرتقال على طول العديد من الشوارع.
ولسوء الحظ، يعد هذا النوع المعين من البرتقال مر وحامض، وليس مخصصا للاستهلاك، بل للتزيين فقط.
ويظهر مقطع فيديو نشر على "يوتيوب"، كيف تقوم الجرارات بالعمل على التخفيف من نفايات الشوارع الناجمة عن تلك الأشجار، عن طريق نشر أجنحة عملاقة لاصطياد ثمر البرتقال المتساقط إثر هز الشجرة بقوة.
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