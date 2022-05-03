https://arabic.sputniknews.com/20220503/إسبانيا-تتخلص-من-ثمر-البرتقال-بهذه-الطريقة-فيديو-1061818654.html
إسبانيا تتخلص من ثمر البرتقال بهذه الطريقة... فيديو
إسبانيا تتخلص من ثمر البرتقال بهذه الطريقة... فيديو
تنتشر في مدينة فالنسيا الإسبانية أشجار البرتقال على طول العديد من الشوارع. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T14:21+0000
2022-05-03T14:21+0000
2022-05-03T14:35+0000
العالم
إسبانيا
برتقال
نادي الفيديو
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ولسوء الحظ، يعد هذا النوع المعين من البرتقال مر وحامض، وليس مخصصا للاستهلاك، بل للتزيين فقط.ويظهر مقطع فيديو نشر على "يوتيوب"، كيف تقوم الجرارات بالعمل على التخفيف من نفايات الشوارع الناجمة عن تلك الأشجار، عن طريق نشر أجنحة عملاقة لاصطياد ثمر البرتقال المتساقط إثر هز الشجرة بقوة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إسبانيا, برتقال, نادي الفيديو
إسبانيا تتخلص من ثمر البرتقال بهذه الطريقة... فيديو
14:21 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 14:35 GMT 03.05.2022) تابعنا عبر
تنتشر في مدينة فالنسيا الإسبانية أشجار البرتقال على طول العديد من الشوارع.
ولسوء الحظ، يعد هذا النوع المعين من البرتقال مر وحامض، وليس مخصصا للاستهلاك، بل للتزيين فقط.
ويظهر مقطع فيديو نشر على "يوتيوب"، كيف تقوم الجرارات بالعمل على التخفيف من نفايات الشوارع الناجمة عن تلك الأشجار، عن طريق نشر أجنحة عملاقة لاصطياد ثمر البرتقال المتساقط إثر هز الشجرة بقوة.