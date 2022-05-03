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إسرائيل تقول إنها تسعى لإقامة "قبة حديدية" لمواجهة الهجمات الإلكترونية
إسرائيل تقول إنها تسعى لإقامة "قبة حديدية" لمواجهة الهجمات الإلكترونية
قالت وزارة الاتصالات والهيئة الوطنية الإسرائيلية للأمن الإلكتروني، إنها تكثف جهودها لإقامة نوع من "‭'‬‬القبة الحديدية" لمواجهة هجمات القرصنة الإلكترونية... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T08:46+0000
2022-05-03T08:46+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال وزير الاتصالات يوعاز هندل في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نحاول فرض المعيار الصحيح على شركات الاتصالات من أجل حماية إسرائيل وإقامة نوع من القبة الحديدية للحماية من الهجمات التي تستهدف الأمن الإلكتروني. نعاني من آلاف الهجمات الإلكترونية كل عام"، وفقا لوكالة رويترز.وتستخدم إسرائيل منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ التي يطلقها نشطاء فلسطينيون من قطاع غزة في الأغلب.وبموجب اللوائح الجديدة، يتعين أن تضع الشركات خططا لحماية شبكات الاتصالات، مستخدمةً مزيجا من آليات المراقبة والتحكم ليتسنى رسم صورة حديثة للحماية من الهجمات الإلكترونية مع الحفاظ على الخصوصية.وتقول شركة الأمن الإلكتروني (تشيك بوينت) إن هناك قفزة سنوية نسبتها 137 في المئة في متوسط الهجمات الأسبوعية على الشركات الإسرائيلية إلى 1500 هجوم في الأسبوع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/تقرير-إحباط-هجوم-إلكتروني-إيراني-على-سبعة-أهداف-إسرائيلية-1054064256.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تقول إنها تسعى لإقامة "قبة حديدية" لمواجهة الهجمات الإلكترونية

08:46 GMT 03.05.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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قالت وزارة الاتصالات والهيئة الوطنية الإسرائيلية للأمن الإلكتروني، إنها تكثف جهودها لإقامة نوع من "‭'‬‬القبة الحديدية" لمواجهة هجمات القرصنة الإلكترونية المتزايدة.
وقال وزير الاتصالات يوعاز هندل في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نحاول فرض المعيار الصحيح على شركات الاتصالات من أجل حماية إسرائيل وإقامة نوع من القبة الحديدية للحماية من الهجمات التي تستهدف الأمن الإلكتروني. نعاني من آلاف الهجمات الإلكترونية كل عام"، وفقا لوكالة رويترز.
وتستخدم إسرائيل منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ التي يطلقها نشطاء فلسطينيون من قطاع غزة في الأغلب.
هجمة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
تقرير: إحباط هجوم إلكتروني إيراني على سبعة أهداف إسرائيلية
15 ديسمبر 2021, 21:44 GMT

وأشار هندل إلى أن المخاطر آخذة في التصاعد مع زيادة الرقمنة، مضيفا أن "شبكات الاتصالات هدف جذاب للهجمات الإلكترونية من جانب العناصر المعادية"، مشيرا إلى احتمال حدوث أضرار ووقف خدمات وتسرب معلومات مخزنة.

وبموجب اللوائح الجديدة، يتعين أن تضع الشركات خططا لحماية شبكات الاتصالات، مستخدمةً مزيجا من آليات المراقبة والتحكم ليتسنى رسم صورة حديثة للحماية من الهجمات الإلكترونية مع الحفاظ على الخصوصية.
وتقول شركة الأمن الإلكتروني (تشيك بوينت) إن هناك قفزة سنوية نسبتها 137 في المئة في متوسط الهجمات الأسبوعية على الشركات الإسرائيلية إلى 1500 هجوم في الأسبوع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
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