عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220503/إعلام-الإمارات-تحتضن-حفل-تأبين-لضحايا-الجيش-الإسرائيلي-في-سابقة-تاريخية-فيديو-1061824158.html
إعلام: الإمارات تحتضن حفل تأبين لضحايا الجيش الإسرائيلي في سابقة تاريخية... فيديو
إعلام: الإمارات تحتضن حفل تأبين لضحايا الجيش الإسرائيلي في سابقة تاريخية... فيديو
أقامت السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، حدثا استثنائيا تحت عنوان "إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية". 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T19:17+0000
2022-05-03T19:17+0000
إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129302_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_77a26cb6e75f134f9e85e66f95cd6079.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السفارة أقامت حفل تأبين، اليوم، لأول مرة في دولة عربية، ونشرت شريط فيديو من داخل السفارة يؤكد ذلك.فيما أكد الموقع الإلكتروني i24news، أنه المرة الأولى يتم من خلالها إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي والأعمال العدائية في دولة عربية، خاصة وأن للموضوع حساسيته كونه يتعلق بشكل مباشر بالحروب الدموية بين الدول العربية وإسرائيل منذ نشأتها.وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129302_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_1c351e4f6de7aa881ef776980b1544bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

إعلام: الإمارات تحتضن حفل تأبين لضحايا الجيش الإسرائيلي في سابقة تاريخية... فيديو

19:17 GMT 03.05.2022
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبرTelegram
أقامت السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، حدثا استثنائيا تحت عنوان "إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السفارة أقامت حفل تأبين، اليوم، لأول مرة في دولة عربية، ونشرت شريط فيديو من داخل السفارة يؤكد ذلك.
فيما أكد الموقع الإلكتروني i24news، أنه المرة الأولى يتم من خلالها إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي والأعمال العدائية في دولة عربية، خاصة وأن للموضوع حساسيته كونه يتعلق بشكل مباشر بالحروب الدموية بين الدول العربية وإسرائيل منذ نشأتها.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала