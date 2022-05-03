https://arabic.sputniknews.com/20220503/إعلام-الإمارات-تحتضن-حفل-تأبين-لضحايا-الجيش-الإسرائيلي-في-سابقة-تاريخية-فيديو-1061824158.html
إعلام: الإمارات تحتضن حفل تأبين لضحايا الجيش الإسرائيلي في سابقة تاريخية... فيديو
إعلام: الإمارات تحتضن حفل تأبين لضحايا الجيش الإسرائيلي في سابقة تاريخية... فيديو
أقامت السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، حدثا استثنائيا تحت عنوان "إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية". 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T19:17+0000
2022-05-03T19:17+0000
2022-05-03T19:17+0000
إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129302_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_77a26cb6e75f134f9e85e66f95cd6079.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السفارة أقامت حفل تأبين، اليوم، لأول مرة في دولة عربية، ونشرت شريط فيديو من داخل السفارة يؤكد ذلك.فيما أكد الموقع الإلكتروني i24news، أنه المرة الأولى يتم من خلالها إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي والأعمال العدائية في دولة عربية، خاصة وأن للموضوع حساسيته كونه يتعلق بشكل مباشر بالحروب الدموية بين الدول العربية وإسرائيل منذ نشأتها.وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129302_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_1c351e4f6de7aa881ef776980b1544bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
إعلام: الإمارات تحتضن حفل تأبين لضحايا الجيش الإسرائيلي في سابقة تاريخية... فيديو
تابعنا عبر
أقامت السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، حدثا استثنائيا تحت عنوان "إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السفارة أقامت حفل تأبين، اليوم، لأول مرة في دولة عربية
، ونشرت شريط فيديو من داخل السفارة يؤكد ذلك.
فيما أكد الموقع الإلكتروني i24news،
أنه المرة الأولى يتم من خلالها إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي والأعمال العدائية في دولة عربية، خاصة وأن للموضوع حساسيته كونه يتعلق بشكل مباشر بالحروب الدموية بين الدول العربية وإسرائيل منذ نشأتها.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل
، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.