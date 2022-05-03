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https://arabic.sputniknews.com/20220503/إعلام-المحادثة-الهاتفية-بين-ماكرون-وبوتين-تستمر-لأكثر-من-ساعتين-1061815868.html
إعلام: المحادثة الهاتفية بين ماكرون وبوتين تستمر لأكثر من ساعتين
إعلام: المحادثة الهاتفية بين ماكرون وبوتين تستمر لأكثر من ساعتين
كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن المكالمة الهاتفية التي أجريت في وقت سابق اليوم، بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، استمرت... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T12:39+0000
2022-05-03T13:00+0000
العالم
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وذكرت شبكة "بي إف إم" الفرنسية، أن أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ نهاية آذار/مارس الماضي، استمرت "لمدة ساعتين وعشر دقائق".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أرسل برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.وجاء في البرقية: "خالص تمنياتي لكم بالنجاح في عملكم على رأس الدولة، وكذلك الصحة والعافية".
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إعلام: المحادثة الهاتفية بين ماكرون وبوتين تستمر لأكثر من ساعتين

12:39 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 03.05.2022)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن المكالمة الهاتفية التي أجريت في وقت سابق اليوم، بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، استمرت لأكثر من ساعتين.
وذكرت شبكة "بي إف إم" الفرنسية، أن أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ نهاية آذار/مارس الماضي، استمرت "لمدة ساعتين وعشر دقائق".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أرسل برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.
وجاء في البرقية: "خالص تمنياتي لكم بالنجاح في عملكم على رأس الدولة، وكذلك الصحة والعافية".
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