https://arabic.sputniknews.com/20220503/إعلام-تجنب-هذه-الوجبة-في-الفطور-لمن-تجاوز-عمره-40-عاما-1061823779.html
إعلام: تجنب هذه الوجبة في الفطور لمن تجاوز عمره 40 عاما
إعلام: تجنب هذه الوجبة في الفطور لمن تجاوز عمره 40 عاما
أكدت مواقع إلكترونية غربية أنه يجب لمن يزيد عمره عن الأربعين عاما، عدم تناول مجموعة معينة من الأطعمة. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T18:59+0000
2022-05-03T18:59+0000
2022-05-03T19:08+0000
مجتمع
أطعمة
إنقاص الوزن
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ونقلت صحيفة الوفد عن الموقع الإلكتروني "شي فايندس"، اليوم الثلاثاء، التحذير من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مثل الحبوب المحلاة والمعجنات المصنعة والكعك المحلى، وذلك رغم كونها منخفضة الدهون والبروتينات.ونصحت خبيرة التغذية، هيذر رايل، بالتقليل من هذه الأطعمة بعينها خلال وجبة الفطور، كونها تتطلب القليل جدا من السعرات الحرارية للهضم، وذلك مقارنة بكمية السعرات الحرارية العالية التي تتناولها.وشددت الخبيرة على ضرورة تناول وجبة فطور مغذية ومتوازنة لكل شخص بلغ الأربعين من عمره، باعتبار هذه الوجبة الصباحية أفضل طريقة للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي الخاص بهؤلاء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الأربعين.وأوضحت هيذر رايل أن هذا النوع من الوجبات لا يسهم في فقدان الوزن، فهي تزيد من شعور الإنسان بالجوع بعد فترة قليلة بسبب تقلبات السكر في الدم، وهو ما يعني زيادة وزن الإنسان.وحثت خبيرة التغذية، هيذر رايل، على وجوب تناول وجبة إفطار متوازنة، شريطة أن تتوفر فيها الكربوهيدرات والبروتين والدهون، خاصة للسيدات اللاتي تزيد أعمارهن عن الأربعين"، مثل البيض والخبز المحمص.
https://arabic.sputniknews.com/20210427/تقوي-المناعة-وتقي-من-الأمراض-10-أطعمة-احرص-عليها-في-سن-الأربعين-1048822854.html
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مجتمع, أطعمة, إنقاص الوزن
إعلام: تجنب هذه الوجبة في الفطور لمن تجاوز عمره 40 عاما
18:59 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 19:08 GMT 03.05.2022) تابعنا عبر
أكدت مواقع إلكترونية غربية أنه يجب لمن يزيد عمره عن الأربعين عاما، عدم تناول مجموعة معينة من الأطعمة.
ونقلت صحيفة الوفد
عن الموقع الإلكتروني "شي فايندس"، اليوم الثلاثاء، التحذير من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مثل الحبوب المحلاة والمعجنات المصنعة والكعك المحلى، وذلك رغم كونها منخفضة الدهون والبروتينات.
ونصحت خبيرة التغذية، هيذر رايل، بالتقليل من هذه الأطعمة بعينها خلال وجبة الفطور
، كونها تتطلب القليل جدا من السعرات الحرارية للهضم، وذلك مقارنة بكمية السعرات الحرارية العالية التي تتناولها.
وشددت الخبيرة على ضرورة تناول وجبة فطور مغذية ومتوازنة لكل شخص بلغ الأربعين من عمره، باعتبار هذه الوجبة الصباحية أفضل طريقة للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي الخاص بهؤلاء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الأربعين.
وأوضحت هيذر رايل أن هذا النوع من الوجبات لا يسهم في فقدان الوزن، فهي تزيد من شعور الإنسان بالجوع بعد فترة قليلة بسبب تقلبات السكر في الدم، وهو ما يعني زيادة وزن الإنسان
.
وحثت خبيرة التغذية، هيذر رايل، على وجوب تناول وجبة إفطار متوازنة، شريطة أن تتوفر فيها الكربوهيدرات والبروتين والدهون، خاصة للسيدات اللاتي تزيد أعمارهن عن الأربعين"، مثل البيض والخبز المحمص.