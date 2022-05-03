https://arabic.sputniknews.com/20220503/إلغاء-مسلسل-ميغان-زوجة-الأمير-هاري-1061823364.html

إلغاء مسلسل ميغان زوجة الأمير هاري

إلغاء مسلسل ميغان زوجة الأمير هاري

قررت شركة "نتفليكس" للبث الرقمي، التخلي عن العمل في مسلسل الرسوم المتحركة العائلي "بيرل" الذي تنتجه ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري مع تقليص الشركة... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T18:12+0000

2022-05-03T18:12+0000

2022-05-03T18:12+0000

منوعات

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وقالت الشركة في بيان إن "نتفليكس قررت التوقف عن تطوير العديد من المشاريع، بما في ذلك سلسلة ميغان كجزء من قراراتها الاستراتيجية بشأن بث مسلسلات رسوم متحركة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن قراراتها".وأعلنت شركة" أرشيويل برودكشنز" التي أنشأتها ميغان وزوجها الأمير هاري العام الماضي أن ميغان ستكون منتجة تنفيذية لمسلسل "بيرل" الذي يتناول مغامرات فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً تستوحي شخصيات مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات من التاري، وفقا لموقع "لها".وكان الأمير هاري وميغان ماركل وقعا صفقة البودكاست مع "سبوتيفاي"، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، لكنهما لم ينتجا أي شيء منذ ذلك الحين.وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت "سبوتيفاي" أنها ستتخذ إجراء جادا تجاه الأمير هاري وميغان ماركل، بعد أن فشلا في إنتاج أي محتوى لها خلال العام الماضي 2021، بحسب صفقتهما معها.وأكدت "سبوتيفاي" أنها ستعين مجموعة من المنتجين الداخليين بغرض إنشاء محتوى أخيرا على منصتها، وذلك لكي تضمن لنفسها إخراج شيء من هاري وميغان، بينما هما يحاولان الوفاء بعقدهما.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/ميغان-ماركل-تطرح-أول-بودكاست-على-سبوتيفاي-في-الصيف-بعد-تبديد-مخاوف-بشأن-المعلومات-المضللة-1060073286.html

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