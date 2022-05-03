https://arabic.sputniknews.com/20220503/استطلاع-تراجع-ثقة-المستهلك-الألماني-إلى-أدنى-مستوياتها-بسبب-الصراع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1061806257.html
استطلاع: تراجع ثقة المستهلك الألماني إلى أدنى مستوياتها بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا
استطلاع: تراجع ثقة المستهلك الألماني إلى أدنى مستوياتها بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا
قال اتحاد التجزئة الألماني، يوم الاثنين، إن معنويات المستهلكين في ألمانيا تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في مايو/أيار بعد أن هوت بالفعل على نطاق واسع... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T02:50+0000
2022-05-03T02:50+0000
2022-05-03T02:58+0000
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وعلى الرغم من أن التدهور في ثقة المستهلك في ألمانيا كان أقل وضوحا مما كان عليه في الشهر السابق، إلا أن توقعات الاستهلاك الخاص في الأشهر الثلاثة المقبلة "لا تزال قاتمة"، كما أشار الاتحاد.وسيطر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على تطور معنويات المستهلك حاليا، في حين أن جائحة كوفيد-19 "انتقلت إلى الخلفية" في ضوء تخفيف تدابير كوفيد-19، وفقا لوكالة "شينخوا".ولأن مسار الصراع "غير مؤكد ولا يمكن تقييم تأثيره الاقتصادي بشكل كامل، فمن المرجح أن يستمر المزاج الكئيب بين المستهلكين ويثبط الاستهلاك الخاص في الأسابيع المقبلة"، كما توقع الاتحاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/المستشار-الألماني-يؤكد-عدم-مشاركة-بلاده-وحلف-الناتو-بشكل-مباشر-في-النزاع-الأوكراني-1061804921.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
استطلاع: تراجع ثقة المستهلك الألماني إلى أدنى مستوياتها بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا
02:50 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 02:58 GMT 03.05.2022) تابعنا عبر
قال اتحاد التجزئة الألماني، يوم الاثنين، إن معنويات المستهلكين في ألمانيا تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في مايو/أيار بعد أن هوت بالفعل على نطاق واسع بسبب اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وعلى الرغم من أن التدهور في ثقة المستهلك في ألمانيا
كان أقل وضوحا مما كان عليه في الشهر السابق، إلا أن توقعات الاستهلاك الخاص في الأشهر الثلاثة المقبلة "لا تزال قاتمة"، كما أشار الاتحاد.
وسيطر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على تطور معنويات المستهلك حاليا، في حين أن جائحة كوفيد-19 "انتقلت إلى الخلفية" في ضوء تخفيف تدابير كوفيد-19، وفقا لوكالة "شينخوا".
ولأن مسار الصراع "غير مؤكد ولا يمكن تقييم تأثيره الاقتصادي بشكل كامل، فمن المرجح أن يستمر المزاج الكئيب بين المستهلكين ويثبط الاستهلاك الخاص في الأسابيع المقبلة"، كما توقع الاتحاد.