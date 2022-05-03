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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220503/الأمم-المتحدة-تؤكد-استعدادها-تكرار-عملية-إجلاء-المدنيين-من-آزوفستال-1061820202.html
الأمم المتحدة تؤكد استعدادها تكرار عملية إجلاء المدنيين من "آزوفستال"
الأمم المتحدة تؤكد استعدادها تكرار عملية إجلاء المدنيين من "آزوفستال"
قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، أوسنات لوبراني، في بيان إن الأمم المتحدة مستعدة لتكرار عملية إجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال" في... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T15:12+0000
2022-05-03T15:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وجاء في البيان الصادر عن لوبراني: "لقد أحضرنا الناس اليوم بأمان إلى زابوروجيه. ومع ذلك، أشعر بالقلق من احتمال بقاء المزيد من المدنيين هناك".وبدورها، أفادت الخدمة الصحفية للجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن عشرات المدنيين غادروا "آزوفستال" خلال عملية استمرت خمسة أيام لضمان المرور الآمن بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وتشير اللجنة إلى أن الأشخاص الآخرين الذين غادروا أراضي "آزوفستال" ذهبوا إلى أماكن أخرى، وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها لم تنظم أو ترافق تحركات هؤلاء المدنيين.وكان ممثل القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، قد قال أمس الاثنين، إن الجانب الأوكراني انتهك نظام الصمت (وقف إطلاق النار) في مصنع أزوفستال بماريوبول، وبدأ بالقصف من مواقعهم في أراضي المصنع، الأمر الذي اضطرهم إلى الرد.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/الدفاع-الروسية-بدء-عملية-القضاء-على-مواقع-آزوف-والقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-آزوفستال-1061814671.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

الأمم المتحدة تؤكد استعدادها تكرار عملية إجلاء المدنيين من "آزوفستال"

15:12 GMT 03.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، أوسنات لوبراني، في بيان إن الأمم المتحدة مستعدة لتكرار عملية إجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.
وجاء في البيان الصادر عن لوبراني: "لقد أحضرنا الناس اليوم بأمان إلى زابوروجيه. ومع ذلك، أشعر بالقلق من احتمال بقاء المزيد من المدنيين هناك".

وتابع البيان: "نحن مستعدون للعمل مع اللجنة الدولية للعودة إلى آزوفستال لإجلائهم، والقيام بنفس الشيء في جميع المناطق الأخرى من أوكرانيا حيث القتال العنيف جار. ولهذه الغاية، ستواصل الأمم المتحدة التعامل مع أطراف النزاع".

قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: بدء عملية القضاء على مواقع "آزوف" والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"
11:39 GMT
وبدورها، أفادت الخدمة الصحفية للجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن عشرات المدنيين غادروا "آزوفستال" خلال عملية استمرت خمسة أيام لضمان المرور الآمن بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

يشار إلى أنه في الطريق انضم أيضا أشخاص في سيارات خاصة إلى قافلة الحافلات وسيارات الإسعاف، برفقة فرق اللجنة الدولية والأمم المتحدة، ونتيجة لذلك، وصل أكثر من 100 شخص، بينهم بعض الجرحى، إلى زابوروجيه، اليوم الثلاثاء.

وتشير اللجنة إلى أن الأشخاص الآخرين الذين غادروا أراضي "آزوفستال" ذهبوا إلى أماكن أخرى، وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها لم تنظم أو ترافق تحركات هؤلاء المدنيين.
وكان ممثل القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، قد قال أمس الاثنين، إن الجانب الأوكراني انتهك نظام الصمت (وقف إطلاق النار) في مصنع أزوفستال بماريوبول، وبدأ بالقصف من مواقعهم في أراضي المصنع، الأمر الذي اضطرهم إلى الرد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:29 GMT
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