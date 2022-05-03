https://arabic.sputniknews.com/20220503/الأمن-الروسي-يكتشف-مركز-تعذيب-أقامه-النازيون-الأوكرانيون-بالقرب-من-خيرسون-1061821130.html
الأمن الروسي يكتشف مركز تعذيب أقامه النازيون الأوكرانيون بالقرب من خيرسون
الأمن الروسي يكتشف مركز تعذيب أقامه النازيون الأوكرانيون بالقرب من خيرسون
أكدت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك" أنها اكتشفت مركز تعذيب أقامه النازيون الأوكرانيون بالقرب من مدينة خيرسون. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T15:44+0000
2022-05-03T15:44+0000
2022-05-03T16:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف ضباط الأمن في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك": "تم العثور على غرفة تعذيب أنشأها القوميون الأوكرانيون، بالإضافة إلى جثة ملغومة لرجل معذب يرتدي زي القوات المسلحة الروسية في قرية زيلينوفكا، على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي خيرسون".وتابع الضباط: "تم العثور على جثة ملغومة، التي يفترض أنها لجندي روسي، في الطابق السفلي من المكان على جانب الطريق على الطريق السريع إم -14 في زيلينوفكا. تم العثور على بقايا الزي العسكري للقوات الروسية على الجثة. جثة رجل بلا أرجل، مع آثار التعذيب وشق في الحنجرة".تظهر لقطات فيديو من الطابق السفلي أنه بجانب الجثة يوجد شيء يشبه سلاحا مضادا للدبابات.وفقًا للضباط، فإن الأسلحة المضادة للدبابات التي زودت الولايات المتحدة الجيش الأوكراني ومقاتلي الكتائب القومية بها، مبعثرة على الأرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/إدارة-مقاطعة-خيرسون-تخشى-من-استفزازات-الجيش-الأوكراني-يومي-8-و9-مايو-1061745732.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا
الأمن الروسي يكتشف مركز تعذيب أقامه النازيون الأوكرانيون بالقرب من خيرسون
15:44 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 16:28 GMT 03.05.2022) تابعنا عبر
أكدت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك" أنها اكتشفت مركز تعذيب أقامه النازيون الأوكرانيون بالقرب من مدينة خيرسون.
وأضاف ضباط الأمن في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك": "تم العثور على غرفة تعذيب أنشأها القوميون الأوكرانيون، بالإضافة إلى جثة ملغومة لرجل معذب يرتدي زي القوات المسلحة الروسية في قرية زيلينوفكا، على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي خيرسون".
وتابع الضباط: "تم العثور على جثة ملغومة، التي يفترض أنها لجندي روسي، في الطابق السفلي من المكان على جانب الطريق على الطريق السريع إم -14 في زيلينوفكا. تم العثور على بقايا الزي العسكري للقوات الروسية على الجثة. جثة رجل بلا أرجل، مع آثار التعذيب وشق في الحنجرة".
تظهر لقطات فيديو من الطابق السفلي أنه بجانب الجثة يوجد شيء يشبه سلاحا مضادا للدبابات.
وفقًا للضباط، فإن الأسلحة المضادة للدبابات التي زودت الولايات المتحدة الجيش الأوكراني ومقاتلي الكتائب القومية بها، مبعثرة على الأرض.