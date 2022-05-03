https://arabic.sputniknews.com/20220503/الاتحاد-الأوروبي-سيتم-استبعاد-بنوك-روسية-إضافية-من-نظام-سويفت-1061806522.html
الاتحاد الأوروبي: سيتم استبعاد بنوك روسية إضافية من نظام سويفت
الاتحاد الأوروبي: سيتم استبعاد بنوك روسية إضافية من نظام سويفت
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن المزيد من البنوك الروسية، سيتم استبعادها من نظام "سويفت" للمعاملات المالية. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T03:56+0000
2022-05-03T03:56+0000
2022-05-03T04:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار الاتحاد الأوروبي
نظام سويفت
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وقال بوريل خلال زيارة إلى باناما، "فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، هناك المزيد من البنوك الروسية التي ستخرج من نظام سويفت"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".جدير بالذكر أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز الروسي.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق كافة أهدافها، رغم الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على روسيا. موضحا في الوقت ذاته أن موسكو لا تسعى إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، وإنما تهدف إلى القضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وإزالة مصادر التهديد لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/المستشار-الألماني-يؤكد-عدم-مشاركة-بلاده-وحلف-الناتو-بشكل-مباشر-في-النزاع-الأوكراني-1061804921.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, نظام سويفت
الاتحاد الأوروبي: سيتم استبعاد بنوك روسية إضافية من نظام سويفت
03:56 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 04:07 GMT 03.05.2022) تابعنا عبر
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن المزيد من البنوك الروسية، سيتم استبعادها من نظام "سويفت" للمعاملات المالية.
وقال بوريل خلال زيارة إلى باناما، "فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، هناك المزيد من البنوك الروسية
التي ستخرج من نظام سويفت"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
جدير بالذكر أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز الروسي.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق كافة أهدافها، رغم الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على روسيا. موضحا في الوقت ذاته أن موسكو لا تسعى إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، وإنما تهدف إلى القضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وإزالة مصادر التهديد لروسيا.