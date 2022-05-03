https://arabic.sputniknews.com/20220503/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-توقيع-مذكرة-تفاهم-مع-مصر-وإسرائيل-لزيادة-إمدادات-الغاز-المسال-1061805845.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل لزيادة إمدادات الغاز المسال
الاتحاد الأوروبي يعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل لزيادة إمدادات الغاز المسال
أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي، يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع مصر وإسرائيل، لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الدول... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T00:15+0000
2022-05-03T00:15+0000
2022-05-03T00:15+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وذكرت الوكالة نقلا عن مسودة وثيقة بالاتحاد الأوروبي، أن بروكسل تعتزم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع مصر وإسرائيل لزيادة إمدادات الغاز. مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي، يرى أن بعض الدول الأفريقية، ولا سيما نيجيريا والسنغال وأنغولا، لديها إمكانات غير مستغلة في مجال الغاز الطبيعي المسال.وأعلنت شركة "غاز بروم" الروسية، الشهر الماضي، وقف إمدادات الغاز بشكل كامل، إلى شركتي "بولغار غاز" البلغارية و"بي جي إن آي جي" البولندية، بسبب عدم دفعهما المستحقات بالروبل الروسي، حسبما تقتضي إجراءات دفع ثمن الغاز بالنسبة للبلدان "غير الصديقة".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.جدير بالذكر أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق كافة أهدافها، رغم الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على روسيا. موضحا في الوقت ذاته أن موسكو لا تسعى إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، وإنما تهدف إلى القضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وإزالة مصادر التهديد لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/وزير-إيطالي-يقترح-السماح-للشركات-بالدفع-بالروبل-مقابل-موارد-الطاقة-الروسية-مؤقتا-1061800148.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل لزيادة إمدادات الغاز المسال
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أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي، يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع مصر وإسرائيل، لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الدول الأعضاء، بحلول فصل الصيف.
وذكرت الوكالة نقلا عن مسودة وثيقة بالاتحاد الأوروبي، أن بروكسل تعتزم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع مصر وإسرائيل
لزيادة إمدادات الغاز. مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي، يرى أن بعض الدول الأفريقية، ولا سيما نيجيريا والسنغال وأنغولا، لديها إمكانات غير مستغلة في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وحسب الوكالة، فإن الاتحاد الأوروبي، يخطط لمضاعفة واردات الغاز من أذربيجان إلى 20 مليار متر مكعب سنويا.
وأعلنت شركة "غاز بروم" الروسية، الشهر الماضي، وقف إمدادات الغاز بشكل كامل، إلى شركتي "بولغار غاز" البلغارية و"بي جي إن آي جي" البولندية، بسبب عدم دفعهما المستحقات بالروبل الروسي، حسبما تقتضي إجراءات دفع ثمن الغاز بالنسبة للبلدان "غير الصديقة".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.
جدير بالذكر أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق كافة أهدافها، رغم الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على روسيا. موضحا في الوقت ذاته أن موسكو لا تسعى إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، وإنما تهدف إلى القضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وإزالة مصادر التهديد لروسيا.