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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220503/البابا-فرنسيس-لم-أذهب-إلى-كييف-بعد-قبل-ذلك-يجب-علي-الذهاب-إلى-موسكو-1061808061.html
البابا فرنسيس: لم أذهب إلى كييف بعد... قبل ذلك يجب علي الذهاب إلى موسكو
البابا فرنسيس: لم أذهب إلى كييف بعد... قبل ذلك يجب علي الذهاب إلى موسكو
قال البابا فرنسيس إنه مستعد للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمساعدة في حل الصراع في أوكرانيا. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T07:12+0000
2022-05-03T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال البابا: "في اليوم الأول من الحرب، اتصلت برئيس أوكرانيا زيلينسكي عبر الهاتف، على العكس من ذلك، لم أتصل ببوتين".وأضاف: "تحدثت معه (بوتين) في ديسمبر، لكن هذه المرة لا، لم أتصل. أردت أن أقدم لفتة واضحة ليراها العالم كله، ولهذا ذهبت إلى السفير الروسي. طلبت منهم أن يشرحوا، قلت له: "من فضلك توقفوا"، بحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا".وتابع: "بعد عشرين يوما من الحرب، طلبت من (وزير خارجية الفاتيكان) الكاردينال بارولين أن ينقل إلى بوتين رسالة مفادها أنني مستعد للذهاب إلى موسكو. لم نتلق جوابا حتى الآن وما زلت مصرا على موقفي، حتى لو كنت أخشى أن بوتين لا يريد عقد هذا الاجتماع الآن.وأضاف: "لم أذهب إلى كييف بعد، أشعر أنني لست مضطرًا للذهاب. يجب أن أذهب أولاً إلى موسكو، يجب أن أقابل الرئيس الروسي، إذا فتح بوتين الباب سأفعل ما بوسعي".
https://arabic.sputniknews.com/20220503/شولتز-يرفض-القدوم-إلى-كييف-لمقابلة-زيلينسكي--1061806912.html
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البابا فرنسيس: لم أذهب إلى كييف بعد... قبل ذلك يجب علي الذهاب إلى موسكو

07:12 GMT 03.05.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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قال البابا فرنسيس إنه مستعد للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمساعدة في حل الصراع في أوكرانيا.
وقال البابا: "في اليوم الأول من الحرب، اتصلت برئيس أوكرانيا زيلينسكي عبر الهاتف، على العكس من ذلك، لم أتصل ببوتين".
وأضاف: "تحدثت معه (بوتين) في ديسمبر، لكن هذه المرة لا، لم أتصل. أردت أن أقدم لفتة واضحة ليراها العالم كله، ولهذا ذهبت إلى السفير الروسي. طلبت منهم أن يشرحوا، قلت له: "من فضلك توقفوا"، بحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا".
وتابع: "بعد عشرين يوما من الحرب، طلبت من (وزير خارجية الفاتيكان) الكاردينال بارولين أن ينقل إلى بوتين رسالة مفادها أنني مستعد للذهاب إلى موسكو. لم نتلق جوابا حتى الآن وما زلت مصرا على موقفي، حتى لو كنت أخشى أن بوتين لا يريد عقد هذا الاجتماع الآن.
وأضاف: "لم أذهب إلى كييف بعد، أشعر أنني لست مضطرًا للذهاب. يجب أن أذهب أولاً إلى موسكو، يجب أن أقابل الرئيس الروسي، إذا فتح بوتين الباب سأفعل ما بوسعي".
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
شولتز يرفض القدوم إلى كييف لمقابلة زيلينسكي
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