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https://arabic.sputniknews.com/20220503/البرلمان-الأوكراني-يحظر-أنشطة-الأحزاب-الموالية-لروسيا-في-البلاد-1061816505.html
البرلمان الأوكراني يحظر أنشطة "الأحزاب الموالية لروسيا" في البلاد
البرلمان الأوكراني يحظر أنشطة "الأحزاب الموالية لروسيا" في البلاد
قال النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان تبنى قانونا يحظر أنشطة "الأحزاب الموالية لروسيا" على حد قوله. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T12:58+0000
2022-05-03T12:58+0000
البرلمان الأوكراني
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وكتب جيليزنياك عبر قناته على "تلغرام": "حظر "رادا" (البرلمان الأوكراني) أنشطة الأحزاب الموالية لروسيا، وصوت على القانون 330 نائبا".وأعلنت رئيسة حزب "خادم الشعب" الأوكرانية، يلينا شولاك، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، أن البرلمان الأوكراني اعتمد قانونًا بشأن تأميم ممتلكات الروس وأولئك الذين يدعمون علنًا العملية الخاصة الروسية.وكتبت شولاك على قناتها في "تلغرام": "وافق البرلمان الأوكراني على القانون رقم 7169 بشأن تأميم ممتلكات الروس والمتعاونين معهم".وأشارت إلى أن قانون التأميم ينطبق على الروس، وكذلك أولئك الذين ليسوا من مواطني روسيا الاتحادية، "لكنهم على صلة وثيقة بها، على وجه الخصوص، أولئك الذين لديهم مكان إقامة أو يشاركون في نشاطهم الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن القومي والدفاع أو المحكمة، يمكن تأميم ممتلكات الأشخاص، بغض النظر عن الجنسية، الذين يدعمون علنًا العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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البرلمان الأوكراني

البرلمان الأوكراني يحظر أنشطة "الأحزاب الموالية لروسيا" في البلاد

12:58 GMT 03.05.2022
© Sputnik . Stringerالبرلمان الأوكراني "رادا"
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Stringer
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قال النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان تبنى قانونا يحظر أنشطة "الأحزاب الموالية لروسيا" على حد قوله.
وكتب جيليزنياك عبر قناته على "تلغرام": "حظر "رادا" (البرلمان الأوكراني) أنشطة الأحزاب الموالية لروسيا، وصوت على القانون 330 نائبا".
وأعلنت رئيسة حزب "خادم الشعب" الأوكرانية، يلينا شولاك، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، أن البرلمان الأوكراني اعتمد قانونًا بشأن تأميم ممتلكات الروس وأولئك الذين يدعمون علنًا العملية الخاصة الروسية.
وكتبت شولاك على قناتها في "تلغرام": "وافق البرلمان الأوكراني على القانون رقم 7169 بشأن تأميم ممتلكات الروس والمتعاونين معهم".
وأشارت إلى أن قانون التأميم ينطبق على الروس، وكذلك أولئك الذين ليسوا من مواطني روسيا الاتحادية، "لكنهم على صلة وثيقة بها، على وجه الخصوص، أولئك الذين لديهم مكان إقامة أو يشاركون في نشاطهم الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن القومي والدفاع أو المحكمة، يمكن تأميم ممتلكات الأشخاص، بغض النظر عن الجنسية، الذين يدعمون علنًا العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا".
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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