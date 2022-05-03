https://arabic.sputniknews.com/20220503/الجيش-اليمني-يؤكد-جاهزية-القوات-المسلحة-لخوض-المعركة-الفاصلة-لتحقيق-النصر-1061811860.html
الجيش اليمني يؤكد جاهزية القوات المسلحة لخوض "المعركة الفاصلة" لتحقيق النصر
الجيش اليمني يؤكد جاهزية القوات المسلحة لخوض "المعركة الفاصلة" لتحقيق النصر
أكد رئيس هيئة الأركان العامة التابعة للجيش اليمني، الفريق الركن، صغير حمود بن عزيز، "جاهزية القوات المسلحة لخوض ما سماها "المعركة الفاصلة" لتحقيق النصر، في حال... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T09:53+0000
2022-05-03T09:53+0000
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أنصار الله
الجيش اليمني
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وقال بن عزيز، خلال جولته التفقدية لقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهات القتال، جنوب محافظة مأرب، إن "الجميع مع القوات المسلحة في معركتها لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.وأشاد بالدعم الكبير والمساندة الفاعلة الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية للقوات المسلحة وللشعب اليمني في مختلف المجالات، معربا عن شكره لهذه الدول على دعمها الكبير ومساندتها الفاعلة للقوات المسلحة اليمنية وللشعب اليمني في مختلف المجالات.وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مُسيرة-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-في-محافظة-مأرب-1061805487.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني
الجيش اليمني يؤكد جاهزية القوات المسلحة لخوض "المعركة الفاصلة" لتحقيق النصر
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أكد رئيس هيئة الأركان العامة التابعة للجيش اليمني، الفريق الركن، صغير حمود بن عزيز، "جاهزية القوات المسلحة لخوض ما سماها "المعركة الفاصلة" لتحقيق النصر، في حال عدم التزام أنصار الله بالهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة".
وقال بن عزيز، خلال جولته التفقدية لقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهات القتال، جنوب محافظة مأرب، إن "الجميع مع القوات المسلحة في معركتها لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ
.
وأشاد بالدعم الكبير والمساندة الفاعلة الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية للقوات المسلحة وللشعب اليمني في مختلف المجالات، معربا عن شكره لهذه الدول على دعمها الكبير ومساندتها الفاعلة للقوات المسلحة اليمنية وللشعب اليمني في مختلف المجالات.
وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.