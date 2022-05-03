https://arabic.sputniknews.com/20220503/الدفاع-الروسية-بدء-عملية-القضاء-على-مواقع-آزوف-والقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-آزوفستال-1061814671.html
الدفاع الروسية: بدء عملية القضاء على مواقع "آزوف" والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"
الدفاع الروسية: بدء عملية القضاء على مواقع "آزوف" والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع "كتيبة آزوف" الإرهابية... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T11:39+0000
2022-05-03T11:39+0000
2022-05-03T11:49+0000
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روسيا
الدفاع الروسية: بدء عملية القضاء على مواقع "آزوف" والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"
11:39 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 11:49 GMT 03.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع "كتيبة آزوف" الإرهابية اليمينية المتطرفة (المحظورة في روسيا) والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"، وذلك ردا على خرقهم نظام الصمت.