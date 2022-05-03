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الدفاع الروسية: بدء عملية القضاء على مواقع "آزوف" والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"
https://arabic.sputniknews.com/20220503/الدفاع-الروسية-بدء-عملية-القضاء-على-مواقع-آزوف-والقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-آزوفستال-1061814671.html
الدفاع الروسية: بدء عملية القضاء على مواقع "آزوف" والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"
الدفاع الروسية: بدء عملية القضاء على مواقع "آزوف" والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع "كتيبة آزوف" الإرهابية... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
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الدفاع الروسية: بدء عملية القضاء على مواقع "آزوف" والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"

11:39 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 11:49 GMT 03.05.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع "كتيبة آزوف" الإرهابية اليمينية المتطرفة (المحظورة في روسيا) والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"، وذلك ردا على خرقهم نظام الصمت.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:39 GMT
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