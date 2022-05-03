https://arabic.sputniknews.com/20220503/الدفاع-الروسية-تدمير-146-مقاتلة-أوكرانية-و112-طائرة-هليكوبتر-منذ-بدء-العملية-العسكرية-1061823489.html
الدفاع الروسية: تدمير 146 مقاتلة أوكرانية و112 طائرة هليكوبتر منذ بدء العملية العسكرية
الدفاع الروسية: تدمير 146 مقاتلة أوكرانية و112 طائرة هليكوبتر منذ بدء العملية العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 146 مقاتلة أوكرانية، و112 طائرة هليكوبتر، بالإضافة إلى مئات المسيرات منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، لافتة إلى أن... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T18:08+0000
2022-05-03T18:08+0000
2022-05-03T18:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
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موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجر إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه "تم تدمير ما مجموعه 146 طائرة و112 طائرة هليكوبتر و697 مركبة جوية دون طيار و287 نظام صاروخي مضاد للطائرات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".وأضاف أنه "تم تدمير 2793 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و319 قاذفة صواريخ متعددة، و1267 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 2598 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".وأوضح أن "طيران القوات الفضائية الروسية استهدفت 39 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك موقعان للقيادة و36 منطقة لتكديس القوات والمعدات".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/الدفاع-الروسية-بدء-عملية-القضاء-على-مواقع-آزوف-والقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-آزوفستال-1061814671.html
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روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
الدفاع الروسية: تدمير 146 مقاتلة أوكرانية و112 طائرة هليكوبتر منذ بدء العملية العسكرية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 146 مقاتلة أوكرانية، و112 طائرة هليكوبتر، بالإضافة إلى مئات المسيرات منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، لافتة إلى أن القوات الجوية شنت غارات استهدفت 39 منشأة عسكرية أوكرانية.
موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجر إيغور كوناشينكوف
، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه "تم تدمير ما مجموعه 146 طائرة و112 طائرة هليكوبتر و697 مركبة جوية دون طيار و287 نظام صاروخي مضاد للطائرات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف أنه "تم تدمير 2793 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و319 قاذفة صواريخ متعددة، و1267 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 2598 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
وأوضح أن "طيران القوات الفضائية الروسية استهدفت 39 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك موقعان للقيادة و36 منطقة لتكديس القوات والمعدات".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.